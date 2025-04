ईस्टर सीजफायर पर भिड़े रूस-यूक्रेन! जेलेंस्की ने अपनी सेना को दिए जवाबी कार्रवाई के निर्देश

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है. उन्होंने सोमवार को बताया कि यूक्रेनी सेना ने उन्हें सीजफायर के दौरान रूस की ओर से लगभग 3,000 हमलों की जानकारी दी है. जेलेंस्की ने कहा कि रूसी गोलाबारी और हमले की सबसे बड़ी घटनाएं युद्धग्रस्त पूर्वी शहर पोक्रोवस्क के निकट अग्रिम मोर्चे पर हुईं.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy called for tough security guarantees if the US chalks a deal between Ukraine and Russia to end the conflict. (Photo: Reuters/File)