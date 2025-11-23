scorecardresearch
 

वॉशिंगटन में ट्रंप के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर गूंजे 'इम्पीच, कन्विक्ट और रिमूव' के नारे

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग उठाई. 'Remove the Regime' नाम की इस रैली में सैकड़ों लोग जुटे और सड़कों पर 'इम्पीच, कन्विक्ट और रिमूव' के नारे गूंजते रहे.

वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ. (File Photo)
अमेरिका के वॉशिंगटन में शनिवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और 'Remove the Regime' नाम की बड़ी रैली में शामिल होकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इम्पीचमेंट, कन्विक्शन और रिमूवल की खुलकर मांग की. यह आयोजन जमीनी स्तर के समूह रिमूवल कोएलिशन द्वारा आयोजित किया गया था.

रैली में कई बड़े नाम मौजूद रहे. इनमें टेक्सास के सांसद अल ग्रीन और पूर्व पुलिस अधिकारी माइकल फैनन जैसे वक्ता शामिल थे. इसके अलावा मशहूर बैंड Dropkick Murphys और आर्टिस्ट Earth to Eve ने भी लाइव परफॉर्मेंस दी, जिससे माहौल और जोशपूर्ण हो गया. कार्यक्रम के बाद प्रदर्शनकारियों ने वॉशिंगटन के प्रतीक स्थल नेशनल मॉल के किनारे मार्च भी किया.

रैली में मौजूद पूर्व मेट्रो पुलिस अधिकारी माइकल फैनन ने कहा, अमेरिका की बहुमत आबादी अब और अनदेखा किए जाने को तैयार नहीं है. हम इस प्रशासन से तंग आ चुके हैं.

उधर, अमेरिकी प्रतिनिधि अल ग्रीन ने रैली में घोषणा की कि क्रिसमस से पहले ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लेख (articles of impeachment) दायर किए जाएंगे. उन्होंने कहा, हालात बेहतर नहीं हो रहे. चीजें और खराब हो रही हैं. हमें दोषसिद्ध करना होगा, हमें इम्पीच करना होगा, हमें उन्हें हटाना होगा… ताकि किसी भी भविष्य के अधिनायकवादी नेता को यह संदेश जाए कि वो सरकार पर कब्जा करने की सोच भी न सके.

यह रैली ट्रंप प्रशासन के खिलाफ बढ़ती असंतोष की एक और प्रमुख अभिव्यक्ति मानी जा रही है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि वे अब बदलाव चाहते हैं और प्रशासन की दिशा से नाराज़ हैं.

‘इम्पीच, कन्विक्ट और रिमूव’ क्या है?

अमेरिका में किसी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया तीन चरणों से गुजरती है. इम्पीच, कन्विक्ट और रिमूव. इम्पीचमेंट का मतलब है कि प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) राष्ट्रपति पर आधिकारिक आरोप तय करे. इसके बाद मामला जाता है सीनेट में, जहां अगर पर्याप्त संख्या में सांसद दोष सिद्ध कर दें तो इसे कन्विक्शन कहा जाता है. दोषसिद्धि होने पर अंतिम कदम है- रिमूवल, यानी राष्ट्रपति को तुरंत पद से हटाया जाना. अमेरिका में यह प्रक्रिया बहुत दुर्लभ है और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानी जाती है.

