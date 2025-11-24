scorecardresearch
 

Feedback

'सिंध भारत का अभिन्न हिस्सा...', राजनाथ के बयान से PAK को लगी मिर्ची, बोला- ये हिंदुत्व के विस्तारवाद की सोच

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सिंधी समाज की आकांक्षाओं को आवाज दी तो पाकिस्तान को पसीने आने लगे. राजनाथ सिंह ने कहा है कि भले ही आज सिंध भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा नहीं हो लेकिन भविष्य में ये स्थिति बदल सकती है. उन्होंने कहा कि सिंध से हमारा सभ्यतागत जुड़ाव है.

Advertisement
X
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अलग देश के लिए आंदोलन चलता रहता है. (File Photo: ITG)
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अलग देश के लिए आंदोलन चलता रहता है. (File Photo: ITG)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बॉर्डर बदलने को लेकर दिए गए बयान ने पाकिस्तान को तिलमिला कर रख दिया है. पाकिस्तान इसे 'हिन्दुत्व' से जोड़ रहा है और भारत को पूर्वोत्तर की 'समस्या' याद दिला रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में कहा था कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से देखें तो सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है.

दिल्ली में दिए गए रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में कंपकंपी और सनसनी मच गई है. राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी पीढ़ी के सिंधी हिन्दुओं ने पाकिस्तान में सिंध के विलय को कभी स्वीकार नहीं किया. 

पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के इस बयान पर जवाब देते हुए 'हिन्दुत्व' का रोना रोने लगा है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि, 'ऐसे बयान विस्तारवादी हिंदुत्व सोच को उजागर करते हैं जो स्थापित सच्चाइयों को चुनौती देना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन करती है.'

सम्बंधित ख़बरें

Rajnath Singh
'बॉर्डर कब बदल जाए... हो सकता है कल सिंध वापस भारत में आ जाए', बोले राजनाथ सिंह 
Delhi Blast
दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने जताया दुख, राजनाथ सिंह, ओवैसी का भी आया बयान 
Shehbaz sharif in china
सिंधु का पानी और ऑपरेशन सिंदूर का दर्द... चीन में शहबाज शरीफ ने क्या-क्या कहा? 
Brahmos missile
PAK को घुटनों पर लाने वाली ब्रह्मोस की जम गई धाक, इंडोनेशिया भी खरीदने की तैयारी में 
bihar assembly election results 2020 analysis and reactions
'ये जीत ऐतिहासिक', बिहार चुनाव नतीजों पर बोले राजनाथ सिंह 

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि, "हम राजनाथ सिंह और दूसरे भारतीय नेताओं से गुजारिश करते हैं कि वे भड़काऊ बयानबाज़ी से बचें जिससे इलाके की शांति और स्थिरता को खतरा हो. भारत सरकार के लिए अपने नागरिकों, खासकर कमजोर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की सुरक्षा पक्का करने पर ध्यान देना ज़्यादा अच्छा होगा."

Advertisement

विदेश मंत्रालय ने कहा कि, 'इसे उन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए जो उनके खिलाफ हिंसा भड़काते हैं या करते हैं और धर्म के आधार पर भेदभाव और ऐतिहासिक तोड़-मरोड़ के आधार पर भेदभाव को दूर करना चाहिए.'

यह भी पढ़ें: अलग सिंधुदेश के लिए PAK में सड़कों पर लोग, जानिए सिंध का पूरा इतिहास

पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट का मसला उठा दिया. इस बयान में पाकिस्तान ने कहा, "भारत को अपने नॉर्थ-ईस्ट के लोगों की लगातार शिकायतों को भी दूर करना चाहिए, जिनमें से कई लोग अभी भी सिस्टमैटिक तरीके से अलग-थलग किए जाने, पहचान के आधार पर ज़ुल्म और सरकार की हिंसा के चक्र का सामना कर रहे हैं."

इसके बाद पाकिस्तान अपने परंपरागत ढर्रे पर आ गया और जम्मू-कश्मीर कहानी छेड़ दी. 

राजनाथ सिंह ने आडवाणी के कथन को किया याद

रविवार को सिंधी समाज के कार्यक्रम ने सिंधी आंकाक्षाओं को स्वर दे दिया. इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "मैं यहां लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र करना चाहूंगा. उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के हिंदू, अभी-भी सिंध को भारत से अलग करने को स्वीकार नहीं कर पाए हैं. सिर्फ सिंध में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं. सिंध के कई मुसलमान भी मानते हैं कि सिंधु नदी का पानी मक्का के आब-ए-ज़मज़म से कम पवित्र नहीं है. ये आडवाणीजी का कथन है."

Advertisement

पाकिस्तान से सिंधियों की गहरी नाराजगी

बता दें कि सिंधी समाज की पाकिस्तान से नाराजगी गहरी एतिहासिक और समकालीन है, जो आर्थिक शोषण, राजनीतिक दमन, सांस्कृतिक दमन और संसाधनों के असमान वितरण जैसी समस्याओं पर आधारित है. यह नाराजगी 1972 में जी.एम. सैयद द्वारा शुरू किए गए सिंधुदेश आंदोलन से जुड़ी हुई है, जो बांग्लादेश की आजादी से प्रेरित था. 

सिंधी राष्ट्रवादी पाकिस्तान को "आंतरिक उपनिवेशवाद" मानते हैं, जहां पंजाब-प्रधान केंद्र सिंध के संसाधनों का दोहन करता है लेकिन स्थानीय लोगों को कुछ नहीं देता.
 

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement