अमेरिका: ये होंगे व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के 'नौ रत्न', नीतियां बनाने में करेंगे मदद

राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जो बाइडेन अपनी टीम तैयार करने में लगे हुए हैं. बाइडेन अपने सलाकारों को नियुक्त कर रहे हैं जो अगले चार साल तक दुनिया को प्रभावित करने वाली नीतियां बनाने में बाइडेन की मदद करेंगे.

प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन ने व्हाइट हाउस में अपने सलाहकारों और रणनीतिकारों की नियुक्ति कर ली है. टीम बाइडेन ने इसकी जानकारी दी है. इस वक्त नौ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.

जो बाइडेन के दफ्तर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि व्हाइट हाउस के नौ वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. जो बाइडेन ने कहा है कि ये अधिकारी गवर्नेंस के विशेषज्ञ हैं.

अगर नियुक्त अधिकारियों की बात करें तो बाइडेन ने अपने लिए दो परामर्शदाता और दो सलाहकारों की नियुक्ति की है.

Our White House senior staff is composed of individuals who demonstrate the President-elect's commitment to building an administration that looks like America, has expertise in governing, and will be ready deliver results for working families on Day One.https://t.co/MXnMExXAFp pic.twitter.com/DaWmRI8PRk