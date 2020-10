तुर्की में भूकंप ने मचाई भारी तबाही, कई इमारतें गिरीं, ग्रीस में सुनामी

तुर्की और ग्रीस बॉर्डर पर शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0 मापी गई है. भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी ने दस्तक दी है. भूकंप ने तुर्की में भारी तबाही मचाई है. इजमिर में कई जगह इमारतें गिर गई हैं.

तुर्की में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं. तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फहार्टिन कोका ने कहा कि दुर्भाग्य से, हमारे 6 नागरिकों ने भूकंप में अपनी जान गंवा दी . तुर्की के तटीय शहर इजमिर में इमारतें गिर गई हैं. तुर्की मीडिया के मुताबिक, इजमिर के गवर्नर ने कहा कि 70 लोगों को बचाया गया है.

तुर्की के आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयलू ने ट्विटर पर कहा कि अब तक, हमें छह ध्वस्त इमारतों के बारे में जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि भूकंप के कारण बोर्नोवा और बेराकली शह में इमारतों को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए कई टीमें अगल-अलग शहरों में काम कर रही हैं.

तुर्की के पत्रकार मोहसिन मुगल ने कहा कि अभी तक 6 लोगों की मौत की जानकारी है. 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. 20 इमारतें गिरी हैं. राहत और बचाव कार्य जारी है. उन्होंने कहा कि बारिश के कारण राहत और बचाव कार्य में बाधा आ रही है. जहां इमारत गिरी हैं, वहां से अब तक 70 लोगों को बचाया गया है.

Scary footage from İzmir province immediately after the quake pic.twitter.com/V8S6baZpwz