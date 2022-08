भारतीय महिला पर्यटक की मौत पर पुर्तगाल में हड़ंकप, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा

अस्पताल के मेटरनिटी वार्ड में जगह न मिलने की वजह से हुई भारतीय महिला पर्यटक की मौत को लेकर पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मार्ता टेमिडो ने अपना इस्तीफा दे दिया है. राजधानी लिस्बन में महिला पर्यटक को भर्ती करने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा था, इसी दौरान कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई. हालांकि, ये पहला ऐसा मामला नहीं है. पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले पुर्तगाल में देखे जा चुके हैं, जहां अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और व्यवस्था की कमी का असर मरीजों की जान पर पड़ा है.

मंगलवार को पुर्तगाल सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि डॉक्टर मार्ता को एहसास हो गया था कि उनके पास अब पद पर बने रहने के लिए कोई वजह नहीं है. पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि गर्भवती महिला की मौत आखिरी ऐसी घटना थी, जो उन्हें इस्तीफे के फैसले तक ले गई.

कोरोना काल में अच्छे काम की हुई थी तारीफ

पुर्तगाल सरकार में मंत्री डॉक्टर मार्ता टेमिडो साल 2018 से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा देख रही हैं. कोरोना काल में उन्होंने जिस तरह से कोविड को मैनेज किया, उसके लिए उनकी काफी सराहना भी की गई थी.

Agradeço todo o trabalho desenvolvido pela Dra. Marta Temido, muito em especial no período excecional do combate à pandemia da #COVID19. O @govpt prosseguirá as reformas em curso tendo em vista fortalecer o #SNS e a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos portugueses.