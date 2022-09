IRAN: 'बेटी को मार डाला...' हिजाब ना पहनने को लेकर अरेस्ट युवती की मौत

Iran Mahsa Amini Death: ईरान में 22 साल की एक युवती की पुलिस हिरासत में मौत हो गई. पुलिस ने उसे हिजाब नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था. युवती का नाम महसा अमिनी है. सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा में है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमिनी के परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसकी मौत को 'संदिग्ध' बताया है. साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और न्याय की गुहार लगाई है. मृतका की मां ने कहा है कि उसकी बेटी को मारा गया है. हालांकि, पुलिस ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है.

बता दें कि महसा अमिनी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब वह अपने परिवार के साथ ईरान की राजधानी तेहरान की यात्रा पर थीं. उन्हें हिजाब ना पहनने के कारण मंगलवार को पुलिस ने अरेस्ट किया था. इसके 3 दिन बाद (16 सितंबर) उनकी मौत हो गई.

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमिनी गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही कोमा में चली गई थीं. जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. लेकिन परिवार का कहना है कि अमिनी को किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी, वह बिल्कुल ठीक थीं. ऐसे में अमिनी की मौत 'संदिग्ध' बताई जा रही है.

महसा अमिनी के थाने पहुंचने और अस्पताल जाने के बीच क्या हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. हालांकि, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर नजर रखने एक ईरानी टीवी चैनल ने कहा है कि अमिनी के सिर पर चोट लगी थी.

उधर, सोशल मीडिया पर अमिनी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वह अस्पताल के बेड पर दिखाई दे रही हैं. उनकी मौत की खबर के बाद अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश की. कुछ लोग गुस्से में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए भी देखे गए.

Do you really want to know how Iranian morality police killed Mahsa Amini 22 year old woman? Watch this video and do not allow anyone to normalize compulsory hijab and morality police.



The Handmaid's Tale by @MargaretAtwood is not a fiction for us Iranian women. It’s a reality. pic.twitter.com/qRcY0KsnDk