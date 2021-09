व्हाइट हाउस में बाइडेन से मिले पीएम मोदी, याद दिलाया भारत से रिश्तों पर उनका 'विजन'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शुक्रवार को व्हाइट हाउस में तकरीबन घंटेभर तक मुलाकात हुई. दोनों के बीच, कोरोना महामारी, दोनों देशों के संबंधों, टेक्नोलॉजी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का विजन काफी प्रेरक है. दोनों देशों के बीच संबंधों के बारे में बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मेरा लंबे समय से मानना है कि अमेरिका-भारत संबंध हमें बहुत सारी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं. वास्तव में 2006 में जब मैं उपराष्ट्रपति था, मैंने कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे करीबी देशों में होंगे.

पीएम मोदी बोले- जो बाइडेन का विजन प्रेरक



पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत-US रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक है. मुझे साल 2015, 2016 में विस्तार से आपके साथ बात करने का मौका मिला था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिन विषयों का जिक्र किया है, वे भारत-अमेरिका की दोस्ती के लिए अहम हैं. कोविड -19 पर उनके प्रयास, जलवायु परिवर्तन को कम करना और क्वाड उल्लेखनीय हैं.

पीएम मोदी के व्हाइट हाउस आने से खुश: बाइडेन



अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह पीएम मोदी के व्हाइट हाउस आने के लिए काफी खुश हैं. इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे और मेरे प्रतिनिधिमंडल के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं. इससे पहले, हमें चर्चा करने का अवसर मिला था और उस समय आपने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के लिए दृष्टिकोण रखा था. आज आप भारत-अमेरिका संबंधों के अपने विजन को लागू करने के लिए पहल कर रहे हैं.

'तीसरे दशक की शुरुआत में हो रही मुलाकात'



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान आगे कहा कि आज का द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है. हम इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में मिल रहे हैं. आपका नेतृत्व निश्चित रूप से इस दशक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. भारत और अमेरिका के लिए यह दशक काफी अहम होने वाला है. भारत और अमेरिका के बीच और भी मजबूत दोस्ती के बीज बोए गए हैं.

President @JoeBiden mentioned Gandhi Ji’s Jayanti. Gandhi Ji spoke about Trusteeship, a concept which is very important for our planet in the times to come: PM @narendramodi pic.twitter.com/m3Qv1O0XOD