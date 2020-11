म्यांमारः PM मोदी ने जीत पर आंग सान को दी बधाई, कहा-लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक और कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार चुनाव में नोबेल शांति पुरुस्कार विजेता आंग सान सू की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को जीत हासिल करने पर बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चुनाव का सफल आयोजन म्यांमार में चल रहे लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक और कदम है.

म्यांमार के चुनाव में आंग सान सू की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को जीत पर बधाई देते हुए ट्वीट के जरिए कहा, 'चुनाव में जीत के लिए आंग सान सू की और उनकी एनएलडी को बधाई. चुनाव का सफल आयोजन म्यांमार में चल रहे लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक और कदम है. मैं दोस्ती के हमारे पारंपरिक बंधन को मजबूत करने के लिए आपके साथ काम करना जारी रखना चाहता हूं.'

Congratulations to Daw Aung San Suu Kyi & NLD for victory in the elections. The successful conduct of polls is another step in the ongoing democratic transition in Myanmar. I look forward to continuing to work with you to strengthen our traditional bonds of friendship. @MyanmarSC