बांग्लादेश के अखबार में PM मोदी का लेख, बंगबंधु मुजीबुर्रहमान के विजन की तारीफ

बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं. पीएम मोदी बांग्लादेश में दो दिन रहेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इस दौरान बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना संग मुलाकात होगी, दोनों देशों में कई समझौते भी होंगे. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अखबार में एक खास लेख भी लिखा है, जिसमें दोनों देशों के गहन रिश्तों की बात की गई है.



बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार में अपने लेख में पीएम मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान को याद किया, साथ ही बांग्लादेश के गठन के लिए उनके संघर्ष को सलाम किया. पीएम मोदी ने लिखा कि बंगबंधु की जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी, जिन्होंने बांग्लादेश को एकजुट करने का काम किया.



पीएम मोदी ने अपने लेख में लिखा कि बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान को भारत में भी बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है और उनकी सोच को सराहा जाता है. यही कारण है कि आज इस जश्न के मौके पर भारत के लोग भी बांग्लादेश के साथ हैं.

‘Imagining a different South Asia with Bangabandhu’...



Sharing my piece, published in the @dailystarnews in which I pay tributes to Bangabandhu and recall his insightful thoughts on various subjects. https://t.co/UnxXhYjFf7