PM मोदी की चेतावनी से घबराया पाकिस्तान, कहा- हमने आतंकवाद से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को रात 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट किया था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ स्थगित किया है, स्थायी रूप से रोका नहीं है. उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है. आने वाले दिनों में, हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे, कि वह क्या रवैया अपनाता है. अगर उसने फिर से कोई दुस्साहस किया, तो भारत की तीनों सेनाएं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं. पीएम मोदी के इस बयान पर अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत की कार्रवाई ने आक्रामकता की एक खतरनाक मिसाल कायम की है, जिससे पूरा क्षेत्र आपदा के कगार पर पहुंच गया है. उसने प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को भड़काऊ ताया है. पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसे समय में जब क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री आक्रामक बयानबाजी करके अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं.

पंजाब के आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई जोरदार चेतावनी से पाकिस्तान घबरा गया है. उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि हमने आतंकवाद से सभी संबंध तोड़ दिए हैं. ख्वाजा आसिफ के इस बयान को विशेषज्ञ पाकिस्तान की गिरती वैश्विक छवि को बचाने के लिए एक हताश प्रयास के रूप में देखते हैं.

JUST IN: 🚨🇵🇰 We have cut ties with Terrorism: Pakistan Defence Minister Khawaja Muhammad Asif.#radiation #Pakistan #Pakistani #deprem pic.twitter.com/Spt6Xn95bt