आंध्र प्रदेश के मूनस्टोन से बना बाउल सेट और कश्मीर की पश्मीना शॉल... जापानी प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को PM मोदी के तोहफे

पीएम मोदी का दो दिवसीय जापान दौरा पूरा हो चुका है. अब वह चीन के लिए रवाना हो गए हैं. भारत और जापान दोनों के दृष्टिकोण से यह दौरा बेहद खास रहा. कई अहम समझौते हुए और कई क्षेत्रों में सहयोग पर बात बनी. इस दौरान पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी के लिए भारत से खास तोहफे लेकर गए थे.

जापानी पीएम को दिया मूनस्टोन से बना बाउल सेट

पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा को 'रामेन बाउल्स विद चॉपस्टिक्स' का एक विशेष सेट दिया. यह सेट कीमती मूनस्टोन और चांदी से तैयार किया गया है. इसमें एक बड़ा ब्राउन मूनस्टोन बाउल, चार छोटे बाउल्स और सिल्वर चॉपस्टिक्स शामिल हैं. इसकी प्रेरणा जापान की पारंपरिक डॉनबुरी और सोबा खाने की परंपराओं से ली गई है.

इस मूनस्टोन को आंध्र प्रदेश से निकाला गया है, जो अपनी चमकदार ‘एड्युलरेसेंस’ के लिए जाना जाता है और प्रेम, संतुलन व सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. बड़े बाउल का बेस मकराना संगमरमर का है, जिस पर राजस्थान की पारंपरिक पर्चिन कारी शैली में पत्थरों की जड़ाई की गई है.

शिगेरु इशिबा की पवित्नी को दी पश्मीना शॉल

प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री की पत्नी को कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल दी. यह शॉल लद्दाख की चांगथांगी बकरी की ऊन से बनी है, जिसे अपने हल्केपन, नर्मी और गर्माहट के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है. हाथ से बुनी गई इस शॉल का रंग आइवरी बेस पर है, जिसमें रस्ट, गुलाबी और लाल रंग के फूल-पत्ती और पेसली पैटर्न बने हैं.

यह शॉल एक खूबसूरत पेपीयर माशे बॉक्स में रखी गई है, जिस पर हाथ से फूल और पक्षियों की कारीगरी की गई है. ये दोनों तोहफे भारत की विविध कला, कारीगरी और परंपराओं को जापान तक पहुंचाने का प्रतीक बने.

