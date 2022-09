उड़ते हुए विमान की खिड़की तोड़ने लगा पाकिस्तानी शख्स, यात्रियों की अटक गई सांस, और फिर...

पेशावर से दुबई जा रहे एक पाकिस्तानी शख्स ने फ्लाइट में कुछ ऐसी हरकत कर डाली कि उसे अगले दिन वापस पाकिस्तान ही भेज दिया गया. साथ ही उस यात्री की हवाई यात्रा पर भी बैन लगा दिया गया है. फ्लाइट में शख्स की हरकतें वाकई चौंकाने वाली थी, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि शख्स की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है.

विमान में बवाल मचाने वाले शख्स को लेकर कहा जा रहा है कि जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी तो शख्स ने उल्टी -सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी. जब विमान के स्टाफ मेंबरों ने रोकने की कोशिश की तो उसे गुस्सा आ गया और प्लेन में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी. यहां तक की इस शख्स ने प्लेन की खिड़की पर भी हमला कर दिया और तोड़नी शुरू कर दी.



जब पूरा क्रू और यात्री उस शख्स से परेशान आ गए तो उन्होंने जबरन उसके हाथ में हथकड़ी पहना दी और एक कोने में बैठा दिया. दुबई पहुंचते ही उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अगले दिन उसके सभी डॉक्युमेंट्स को कैंसिल करने के बाद उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया गया.

एक अन्य यात्री पर भी कर दिया हमला

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) के प्रवक्ता ने इस मामले में पुष्टि करते हुए बताया कि एक पाकिस्तानी नागरिक को फ्लाइट की विंडो तोड़ने और हंगामा मचाने की वजह से दुबई से वापस भेज दिया गया है.

पीआईए प्रवक्ता ने बताया कि शख्स ने पेशावर से दुबई के लिए पीके-283 फ्लाइट ली थी. फ्लाइट में बैठने के बाद उसने लोगों और विमान के स्टाफ को परेशान करना शुरू कर दिया था.

On #camera: Pakistan man kicks window, argues with officials on Peshawar-Dubai flight; blacklisted by airlines#Pakistan #PIA #Dubai #PakFlight #Uproar pic.twitter.com/TFdKCTdpPX