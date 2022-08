भारत के स्वतंत्रता दिवस पर इस पाकिस्तानी ने क्या किया कि हर तरफ सुर्खियों में

भारत आज यानी 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है. इस जश्न में भारत के साथ दूसरे देशों के लोग भी शामिल होकर बधाई संदेश दे रहे हैं. इन्हीं में कुछ बधाई संदेश तो ऐसे हैं, जिन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है. ऐसा ही एक बधाई संदेश पाकिस्तानी रबाब आर्टिस्ट सियाल खान का भी है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाकर सबका मन मोह लिया है और नफरत से आगे बढ़कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए प्यार का पैगाम भेजा है.

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के रबाब आर्टिस्ट सियाल खान की वीडियो वायरल हो गई है, जिसे आजादी दिवस के खास मौके पर भारत के लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं. वीडियो में राष्ट्रगान की मधुर धुन के साथ-साथ खूबसूरत पहाड़ों के नजारे भी हैं. नीचे देखिए वीडियो.

Here’s a gift for my viewers across the border. 🇵🇰🇮🇳 pic.twitter.com/apEcPN9EnN — Siyal Khan (@siyaltunes) August 14, 2022

भारतीय राष्ट्रगान की धुन को रबाब पर बजा रहे सियाल खान ने वीडियो को शेयर करते हुए एक खास संदेश भी लिखा है. सियाल खान ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा 'सरहद पार मेरे व्यूअर्स के लिए एक तोहफा.'

खास बात है कि सियाल खान इससे पहले भी कई बार भारतीय गानों की धुन को अपने रबाब के जरिए बजाकर लोगों का दिल जीत चुके हैं. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने आमिर खान की फिल्म फना का भी एक गाना बजाते हुए वीडियो शेयर किया था.

पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदें बेशक अलग हैं, लेकिन कलाकारों के लिए आज भी दोनों देश कुछ एक जैसे ही हैं. इसी का एक बड़ा उदाहरण सियाल खान हैं, जिन्होंने भारत की आजादी का जश्न, कुछ अपने अंदाज में मनाकर सोशल मीडिया पर लोगों की तारीफें बटोर ली हैं.

लाखों लोगों ने देखा सियाल खान का वीडियो

सियाल खान ने वीडियो को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त के मौके पर रिलीज किया था. अब तक इस वीडियो को लाखों की संख्या में लोग देख चुके हैं. वीडियो पर काफी संख्या में भारतीय लोगों ने तारीफ की हैं और सियाल खान को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी हैं.

सियाल खान की वीडियो को एक भारतीय यूजर ने शेयर करते हुए काफी खास बात लिखी. यूजर ने सियाल को धन्यवाद करते हुए कहा कि भविष्य में आने वाले उस दिन का इंतजार है, जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे.

Thank you @siyaltunes for this on our Independence Day.

Looking forward to a day in the future when there will be better relations between both India and Pakistan. https://t.co/uZTHJlgpQR — Amarjyoti Borah (@AmarjyotiBorah1) August 15, 2022

ईरान से आया बधाई संदेश भी रहा खास

यूं तो भारत को काफी संख्या में इस्लामिक देशों ने बधाई संदेश भेजे लेकिन इनमें मित्र देश ईरान का अंदाज जरा अलग और खास रहा. ईरान की ओर से स्वतंत्रता दिवस को लेकर बधाई संदेश भेजा गया जिसमें एक छोटी बच्ची राष्ट्रगान की धुन बजाती हुई नजर आई. साथ ही वीडियो में बच्ची ने भारत को आजादी दिवस की शुभकामनाएं भी दी.

Congratulation to great nation of India on its 75th anniversary of independence day and freedom from colonialism . May the spirit of democracy lead all people of India toward more and more progress, prosperity and happiness.#IndependenceDay #AzaadiKaAmritMahotsav pic.twitter.com/2b9uDDFAhX — Iran in India (@Iran_in_India) August 15, 2022

इस्लामिक देशों से लगा बधाइयों का तांता

भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस्लामिक देशों से बधाइयों का तांता लगा रहा. चाहे सऊदी अरब के किंग सलमान हों या यूएई के शासक, सभी की ओर से भारत को बधाई संदेश भेजे गए हैं.