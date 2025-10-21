scorecardresearch
 

भारत में दिवाली से 'जलभुन' गया पाकिस्तान! लगा रहा बेसिर-पैर के आरोप

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है. राजधानी लाहौर तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गई है. इस प्रदूषण से निपटने के बजाए पाकिस्तान भारत पर दोष लगाने में व्यस्त है.

पाकिस्तान के पंजाब में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है (Photo: AP)
पाकिस्तान के पंजाब में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है (Photo: AP)

अपनी घरेलू असफलताओं का दोष भारत पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है. उसने एक बार फिर यही हरकत दोहराते हुए अपने देश में प्रदूषण के लिए भारत पर आरोप लगा दिया है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने पंजाब प्रांत में बढ़ते स्मॉग को भारत में दिवाली से जोड़ा है.

पाकिस्तानी अधिकारियों का आरोप है कि प्रांत में स्मॉग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत से आने वाली हवाएं अपने साथ प्रदूषक लेकर आई हैं. पंजाब सरकार का दावा है कि कम रफ्तार वाली हवाएं भारत में आतिशबाजी से निकले धुएं को लेकर आईं, जिससे स्थानीय प्रदूषण और बढ़ गया.

पंजाब की राजधानी लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है और यह शहर IQAir की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है. हमेशा से प्रदूषित रहे इस शहर में  दृश्यता (visibility) तेजी से घट गई है.

इसे देखते हुए शहर के प्रशासन ने इकबाल टाउन, मुल्तान रोड और शादरा फ्लाईओवर जैसे इलाकों में पानी छिड़काव अभियान और एंटी-स्मॉग गन चलाने की कार्रवाई शुरू की है.

अपनी कमजोरी छिपाने के लिए भारत पर आरोप

पहले से ही प्रदूषित पंजाब अपनी असफलता छिपाने के लिए भारत की दिवाली को दोष दे रहा है जो कि काफी बचकाना हरकत है. और यह कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत पर इस तरह के आरोप लगाए हों. हर साल दिवाली के आसपास पाकिस्तान यही रोना रोता है.

पाकिस्तान के इन बेबुनियाद आरोपों को एक्सपर्ट्स भी खारिज कर रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि जहरीली हवा का मुख्य कारण पाकिस्तान के स्थानीय उत्सर्जन हैं, लेकिन देश लगातार अपनी पर्यावरणीय समस्या की जिम्मेदारी पड़ोसी भारत पर डालता आ रहा है.

आलोचकों का कहना है कि यह रवैया पाकिस्तान की अपनी पर्यावरण नीति की कमजोरियों को छिपाने का एक बहाना भर है. 

---- समाप्त ----
