scorecardresearch
 

Feedback

PAK के राष्ट्रपति जरदारी ने चीन के जेट फैक्ट्री का किया दौरा, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का दिया भरोसा

मई में भारत से पराजय के बाद पाकिस्तान अपने रक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण में जुटा है, जिसमें उसे सबसे अधिक सहयोग चीन से मिल रहा है. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने चीन के चेंगदू में AVIC विमान निर्माण कंपनी का दौरा किया, जो J-10C और JF-17 जैसे लड़ाकू विमान बनाती है.

Advertisement
X
PAK राष्ट्रपति जरदारी ने चीन के जेट्स और रक्षा साझेदारी का अवलोकन किया (Photo: Subodh Kumar/ITG)
PAK राष्ट्रपति जरदारी ने चीन के जेट्स और रक्षा साझेदारी का अवलोकन किया (Photo: Subodh Kumar/ITG)

मई महीने में हर मोर्चे पर भारत से मार खाने के बाद पाकिस्तान अपने रक्षा उपकरणों को अपग्रेड करने में जुटा है. इसमें उसका साथ दे रहे है - चीन. ऐसा मुल्क जिसके उपकरण की क्वालिटी पर संशय है. हर साल पाक लगातार चीन से नई टेक्नोलॉजी के उपकरण इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके कुछ काम नहीं आ रही है. 

अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर हैं. चीन के चेंगदू स्थित स्टेट-ओनर एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना (AVIC) का दौरा किया. उन्होंने बीजिंग के साथ गहरी रक्षा सहयोग की प्रतिबद्धता जताई. 

आसिफ अली जरदारी चीन के सबसे बड़े सैन्य विमान निर्माण कंपनी का दौरा करने वाले वह पहले आसिफ अली जरदारी बन गए हैं. 
चीन की AVIC कंपनी ही है जो J-10C लड़ाकू विमान को बनाती है. इस लड़ाकू विमान को भारत के साथ पाकिस्तान के सैन्य टकराव के दौरान प्रमुखता मिली थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Team India Players in Asia Cup 2025 Match against Pakistan
'उनको जो करना है करें...', BCCI की दो टूक, 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर PCB को सुनाई खरी-खरी 
PCB_Reery
India से हार के बाद बौखलाए Pak ने कर दी ये मांग 
The Pakistani army suffers a major loss in Balochistan; a major killed in an IED blast.
बलूचिस्तान में IED ब्लास्ट, पाक सेना के कप्तान समेत 5 जवानों की मौत 
Indias victory in the Asia Cup, controversy over not shaking hands with Pakistan.
एशिया कप: भारत की जीत, हाथ न मिलाने पर तिलमिलाया पाक 
PAK आर्मी के वाहन को निशाना बनाकर धमाका
बलूचिस्तान के मंड में IED ब्लास्ट, PAK आर्मी के 5 जवानों की मौत 

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने क्या कहा?

पाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, आसिफ अली जरदारी ने चीन द्वारा विकसित जे-10 और युक्त रूप से विकसित JF-17 लड़ाकू विमानों की तारीफ की. साथ ही उन्होंने AVIC को चीन की तकनीकी प्रगति और पाकिस्तान-चीन स्थायी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का प्रतीक बताया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: भारत से हार की शर्मिंदगी बर्दाश्त न कर सका पाकिस्तान? PCB ने अपने ही अधिकारी को कर दिया सस्पेंड

दौरे के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने AVIC के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के साथ मुलाक़ात की और चीन द्वारा विकसित जे-10, JF-17, पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ जे-20 हवाई जहाज और ड्रोन के बारे में जानकारी ली. 

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चीन के साथ रक्षा उत्पादन और विमानन सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया. 

पाकिस्तान के राष्ट्रपति का यह चीन दौरा बढ़ते सैन्य और औद्योगिक संबंधों को दर्शाता है, जो कि स्थायी क्षेत्र में शांति पर प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर भारत के संदर्भ में.

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन निर्मित J-10C और JF-17 लड़ाकू विमान का भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement