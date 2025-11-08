scorecardresearch
 

Feedback

'आपकी वजह से लाखों लोगों की जान बची...', शहबाज ने ट्रंप की तारीफ में पढ़े कसीदे, कश्मीर का भी किया जिक्र

22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इस हमले के बाद चार दिनों तक दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ था. ये संघर्ष 10 मई को सीजफायर के साथ समाप्त हुआ. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का क्रेडिट लिया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ.

Advertisement
X
शहबाज शरीफ ने फिर पढ़े ट्रंप की तारीफ में कसीदे (Photo: Reuters)
शहबाज शरीफ ने फिर पढ़े ट्रंप की तारीफ में कसीदे (Photo: Reuters)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है. यह पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ ने ट्रंप के कसीदे पढ़े हैं. 

शहबाजी शरीफ ने बाकू में अजरबैजान की विक्ट्री डे परेड को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के बोल्ड और निर्णायक नेतृत्व की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ, जिससे दक्षिण एशिया में शांति बहाली हो सकी. इससे एक बड़ा युद्ध टला और लाखों लोगों की जान बची. 

बता दें कि इस साल 10 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया था कि अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण सीजफायर हुआ. ट्रंप ने कई मौकों पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का क्रेडिट लिया. लेकिन भारत ने बार-बार इससे इनकार किया. भारत ने पाकिस्तान के साथ सीजफायर में किसी भी तीसरे देश के हस्तक्षेप से इनकार किया.

सम्बंधित ख़बरें

भारत की तर्ज पर पाकिस्तान की सेना में सीडीएफ का पद (Photo: Reuters)
नकल या खौफ... भारत की तर्ज पर PAK सेना में बनेगा CDF, मुनीर बनेंगे चीफ? 
Donald Trump
भारत-पाकिस्तान की लड़ाई में कितने जेट गिरे? ये क्या... ट्रंप ने फिर बदल दिया नंबर 
india operation sindoor
आतंक का पनाहगाह फिर खड़ा करेगा PAK, पहली बार सैयदना बिलाल कैंप पहुंचा शहबाज का मंत्री 
Pakistans Nuclear Arsenal
पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार, क्या भारत का डिफेंस सिस्टम कर पाएगा सामना 
pakistan security personnel killed
1971 के बाद पाकिस्तान का सबसे बुरा साल... अक्तूबर तक 1100 से ज्यादा सैनिक मारे गए 

शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में कश्मीर का भी जिक्र करते हुए कहा कि काराबाह में अजरबैजान की जीत उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे सभी देशों के लिए उम्मीद की किरण है. शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है. किसी को भी हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने नहीं दी जाएगी. 

Advertisement

बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी. इसके बाद भारत ने सात मई की आधी रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement