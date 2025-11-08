'आपकी वजह से लाखों लोगों की जान बची...', शहबाज ने ट्रंप की तारीफ में पढ़े कसीदे, कश्मीर का भी किया जिक्र

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है. यह पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ ने ट्रंप के कसीदे पढ़े हैं.

शहबाजी शरीफ ने बाकू में अजरबैजान की विक्ट्री डे परेड को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के बोल्ड और निर्णायक नेतृत्व की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ, जिससे दक्षिण एशिया में शांति बहाली हो सकी. इससे एक बड़ा युद्ध टला और लाखों लोगों की जान बची.

बता दें कि इस साल 10 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया था कि अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण सीजफायर हुआ. ट्रंप ने कई मौकों पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का क्रेडिट लिया. लेकिन भारत ने बार-बार इससे इनकार किया. भारत ने पाकिस्तान के साथ सीजफायर में किसी भी तीसरे देश के हस्तक्षेप से इनकार किया.

शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में कश्मीर का भी जिक्र करते हुए कहा कि काराबाह में अजरबैजान की जीत उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे सभी देशों के लिए उम्मीद की किरण है. शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है. किसी को भी हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने नहीं दी जाएगी.

बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी. इसके बाद भारत ने सात मई की आधी रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी.

