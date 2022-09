Video: शहबाज शरीफ को देखकर क्यों छूट गई पुतिन की हंसी, पाकिस्तानी भी ले रहे मजे

उज्बेकिस्तान में हो रही एससीओ मीटिंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने द्विपक्षीय मुलाकात की और दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की. जब मीटिंग के लिए दोनों देशों के प्रमुख तैयार हो रहे थे, तो उस समय शहबाज शरीफ के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसपर पुतिन की हंसी छूट गई.

शहबाज शरीफ को लेकर हंसते हुए पुतिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बाद इमरान खान के समर्थक शहबाज शरीफ को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

क्यों छूट गई व्लादिमीर पुतिन की हंसी

वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि मीटिंग से पहले शरीफ और पुतिन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं. पुतिन से बातचीत शुरू करने से ठीक पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अपना माइक ईयरफोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगा नहीं पा रहे.

जहां पुतिन उनकी ओर लगातार देख रहे हैं तो शहबाज शरीफ ईयरफोन को अपने कान पर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे. ईयरफोन लगाने के लिए पीएम शहबाज शरीफ वहां मौजूद किसी अन्य शख्स से ईयरफोन लगाने के लिए कहते हैं. इस दौरान ईयरफोन लगाते हुए शहबाज शरीफ को देखकर पुतिन अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए स्माइलिंग फेस के साथ नजर आ रहे हैं.

इमरान खान समर्थकों ने बताया 'मिस्टर बीन'

शहबाज शरीफ की वीडियो पर इमरान खान के समर्थक जमकर मजे लूट रहे हैं. काफी लोगों ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का मिस्टर बीन तक कह दिया है.

वीडियो पर एक यूजर ने कहा कि, इसे देखकर एक लम्हे में मिस्टर बीन याद आ गया. ऐसे कारनामे वही करता था, वो अपनी ऑडियंस के लिए करता था, ये साहब अपनी आवाम के लिए कर रहे हों.

Isey dekh k ek lamhey me Mr Been yad agya is k karnamey wahi krta th apni audience k liye shyed ye sahib apni awam k liye kr reh hon wo bhi to pitti hoi he in k hath bul dhul gyae hea ab to