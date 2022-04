पाकिस्तान: इमरान खान ने विपक्ष को बताया मीर जाफर, फिर किया अमेरिकी साजिश का जिक्र

इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल हो गए. इसी बीच रविवार को इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. इमरान खान ने देर रात अपने समर्थकों का शुक्रिया किया. इस दौरान उन्होंने एक बार फिर अपनी सत्ता गंवाने के पीछे अमेरिकी साजिश का जिक्र किया. इतना ही नहीं इमरान खान ने विपक्ष को स्थानीय मीर जाफर बताया.

इमरान खान ने ट्वीट किया, स्थानीय मीर जाफरों ने अमेरिकी समर्थन के उकसावे के बाद सत्ता में आने के लिए चाल चली. पाकिस्तान की जनता ने इसका विरोध किया. उन्होंने आगे लिखा, लोगों के समर्थन और भावनाओं के प्रदर्शन के लिए सभी को धन्यवाद. इमरान ने कहा कि पाकिस्तानियों का विरोध दिखाता है कि उन्होंने इसे जोरदार तरीके से खारिज कर दिया है. इमरान ने कहा, हमारे इतिहास में कभी भी इतनी भीड़ इतनी बड़ी संख्या में नहीं आई, जो बदमाशों के नेतृत्व वाली खरीदी हुई सरकार के विरोध में है.

Never have such crowds come out so spontaneously and in such numbers in our history, rejecting the imported govt led by crooks. pic.twitter.com/YWrvD1u8MM