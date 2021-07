पाकिस्तान: हिंदू लड़की रीना कुमारी को कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद माता-पिता को सौंपा गया

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हिंदू होना महापाप हो गया है, खासकर हिंदू लड़कियों की स्थिति बदतर होती जा रही है. इमरान खान के नए पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कुख्यात सिंध प्रांत हिंदू लड़कियों के लिए अभिशाप बन चुका है. यहां आए दिन हिंदू लड़कियों को जबरन अपहरण करके उनका धर्म परिवर्तन कर निकाह करवा दिया जाता है.

ऐसा ही मामला बीते 13 फरवरी 21 को आया था जब रीना कुमारी मेघवार नाम की लड़की का पहले अपहरण कर लिया गया था और फिर बाद में उसका जबरन धर्म परिवर्तन कर एक अधेड़ मुस्लिम व्यक्ति कासिम खासखली ने निकाह कर लिया था. बाद में यह मुद्दा पाकिस्तान की संसद में भी गूंजा. लेकिन अब रीना मेघवार और उसके माता-पिता के लंबी लड़ाई के बाद आज (26 जुलाई) कोर्ट के कहने पर उसे सिंध प्रान्त की बदीन पुलिस द्वारा उसके माता-पिता के हवाले कर दिया गया.

दरअसल, दो दिन पहले रीना कुमारी मेघवार का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह रो-रो कर अपने ऊपर जुल्म होने की बात बता रही थी. इस वीडियो के वायरल होने के बाद पाकिस्तान हिन्दू कौंसिल के अध्यक्ष और इमरान खान की सत्ताधारी पार्टी के सांसद रमेश कुमार वंकवानी ने सिंध में बदीन के एसएसपी शब्बीर अहमद सेथर से बात करके रीना मेघवार वापस कोर्ट में लाकर बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था.

इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते रविवार को सिंध के करियो घंवर कस्बा क्षेत्र से रीना को छुड़ाया और फिर आज सोमवार को बादिन की जिला एवं सत्र अदालत में पेश किया गया. बाद में अगवा रीना मेघवार की छूटने की जानकारी खुद रमेश कुमार वंकवानी ने ट्वीट कर दी.

