चार सेकेंड और हो गई भारी बेइज्जती... UN में उल्टा पड़ा पाकिस्तान का दांव, आतंकवाद के मुद्दे पर हुई किरकिरी

UNSC Pakistan embarrassment: पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अतंरराष्ट्रीय मंचों से अपनी फ़ज़ीहत लंबे समय से कराता आ रहा है. आतंकवाद को पनाह देने के लिए उसकी हमेशा बेइज्जती होते रहती है. एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के मंच से पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई है. इजरायल को वह घेरने चला था, लेकिन पाकिस्तान का दांव उसी पर उल्टा पड़ गया.

यूएनएससी के मंच से इज़रायल की ओर से कतर की राजधानी पर हमले की निंदा की गई और अमेरिका सहित सभी 15 सदस्यों द्वारा तनाव कम करने पर सहमति बनी है. इजरायल हमले की चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिध ने एक वक्ता को बीच में बोलते हुए टोका और फिर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया.

मानवाधिकार वकील और यूएन वॉच के कार्यकारी निदेशक हिलेल नोयर ने कतर पर आतंकियों का पनाह देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, कतर 2012 से हमास के राजनीतिक दफ्तर की मेजाबनी कर रहा है. जिससे अमेरिका ने पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर रखा है.

हिलेल नोयर ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से सवाल पूछा कि उन्होंने इज़रायल हमले की निंदा क्यों की? उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका ने भी 2011 में पाकिस्तान अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, तब उस समय के संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा था कि 'न्याय हो गया है.'

हिलेल ये बोल ही रहे थे कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने उनकी बात काट दी. पाक प्रतिनिध ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष से कहा कि यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी वक्ता संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सदस्य देशों की संप्रभुता का उल्लंघन न करे.

पाक प्रतिनिधि बोले- हमपर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामों को हम ख़ारिज करते हैं.

पाक प्रतिनिध के बीच में टोकने के बाद यूएनएचआरसी अध्यक्ष ने हिलेल नोयर का माइक चालू कर दिया और बताया कि उनके पास महज़ अब चार सेकेंड है अपनी बात रखने के लिए.

पाकिस्तान के प्रतिनिध का बीच में टोकना और हिलेल नोयर ने इसे लपक लिया और फिर पलटवार किया. हिलेल ने कहा, 'माननीय अध्यक्ष, पाकिस्तान भी आतंक का समर्थक देश है.'

'पाकिस्तान भी आतंक का समर्थक देश है', इस वाक्य ने पाकिस्तान के प्रतिनिध को शर्मिंदा कर दिया.

