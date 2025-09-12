scorecardresearch
 

Feedback

चार सेकेंड और हो गई भारी बेइज्जती... UN में उल्टा पड़ा पाकिस्तान का दांव, आतंकवाद के मुद्दे पर हुई किरकिरी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर पाकिस्तान की किरकिरी हो गई. इज़रायल हमले पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान ने इज़रायल और अमेरिका को घेरने की कोशिश की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया. इस मंच से पाक ने कतर का समर्थन किया है.

Advertisement
X
इजरायल हमले के मुद्दे पर यूएन मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी (Photo: ITG)
इजरायल हमले के मुद्दे पर यूएन मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी (Photo: ITG)

UNSC Pakistan embarrassment: पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अतंरराष्ट्रीय मंचों से अपनी फ़ज़ीहत लंबे समय से कराता आ रहा है. आतंकवाद को पनाह देने के लिए उसकी हमेशा बेइज्जती होते रहती है. एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के मंच से पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई है. इजरायल को वह घेरने चला था, लेकिन पाकिस्तान का दांव उसी पर उल्टा पड़ गया. 

यूएनएससी के मंच से इज़रायल की ओर से कतर की राजधानी पर हमले की निंदा की गई और अमेरिका सहित सभी 15 सदस्यों द्वारा तनाव कम करने पर सहमति बनी है. इजरायल हमले की चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिध ने एक वक्ता को बीच में बोलते हुए टोका और फिर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया. 

मानवाधिकार वकील और यूएन वॉच के कार्यकारी निदेशक हिलेल नोयर ने कतर पर आतंकियों का पनाह देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, कतर 2012 से हमास के राजनीतिक दफ्तर की मेजाबनी कर रहा है. जिससे अमेरिका ने पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर रखा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Kuldeep Yadav and Mohammad Nawaj
PAK के 5 स्प‍िनर्स भारत के लिए खतरा? कोच की वॉर्न‍िंग 
Controversy over the India-Pak match, protests from the Uddhav faction, SC declined to hear the case.
भारत-पाक मैच का विरोध तेज, उद्धव गुट ने कर दिया ये ऐलान 
Harbhajan Singh on IND Vs PAK Match
'पहले संबंध सुधरें, फ‍िर...', पाकिस्तान संग मैच पर भड़का भारतीय द‍िग्गज, VIDEO 
Tejas Mk1a specifications
कितना ताकतवर है अक्टूबर में मिलने वाला तेजस-Mk1A फाइटर जेट? 
shahbaz sharif in Qatar
'इजरायल के हमले रोकने के लिए मुस्लिम देशों को एकजुट...' , कतर में बोले PAK पीएम शहबाज शरीफ 

हिलेल नोयर ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से सवाल पूछा कि उन्होंने इज़रायल हमले की निंदा क्यों की? उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका ने भी 2011 में पाकिस्तान अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, तब उस समय के संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा था कि 'न्याय हो गया है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'आतंकियों को पनाह देने वाले देश से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं', UNHRC में पाकिस्तान को भारत की दो टूक

हिलेल ये बोल ही रहे थे कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने उनकी बात काट दी. पाक प्रतिनिध ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष से कहा कि यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी वक्ता संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सदस्य देशों की संप्रभुता का उल्लंघन न करे. 

पाक प्रतिनिधि बोले- हमपर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामों को हम ख़ारिज करते हैं.

पाक प्रतिनिध के बीच में टोकने के बाद यूएनएचआरसी अध्यक्ष ने हिलेल नोयर का माइक चालू कर दिया और बताया कि उनके पास महज़ अब चार सेकेंड है अपनी बात रखने के लिए.

पाकिस्तान के प्रतिनिध का बीच में टोकना और हिलेल नोयर ने इसे लपक लिया और फिर पलटवार किया. हिलेल ने कहा, 'माननीय अध्यक्ष, पाकिस्तान भी आतंक का समर्थक देश है.'

'पाकिस्तान भी आतंक का समर्थक देश है', इस वाक्य ने पाकिस्तान के प्रतिनिध को शर्मिंदा कर दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement