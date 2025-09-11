scorecardresearch
 

Feedback

'आतंकियों को पनाह देने वाले देश से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं', UNHRC में पाकिस्तान को भारत की दो टूक

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह और फंडिंग देने का आरोप लगाते हुए कड़ा हमला बोला है. भारत ने कहा कि ऐसे देश से कोई सबक लेने की जरूरत नहीं जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है. भारत ने हाल के पहलगाम हमले और 9/11 की बरसी का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की आलोचना की.

Advertisement
X
भारत ने UNHRC में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई. (Photo: X/ANI)
भारत ने UNHRC में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई. (Photo: X/ANI)

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है. भारत ने साफ कहा कि उसे ऐसे देश से सबक लेने की कोई जरूरत नहीं, जो खुद आतंकियों को पनाह और फंडिंग देकर दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है.

भारत के जिनेवा स्थित स्थायी मिशन में काउंसलर क्षितिज त्यागी ने कहा, 'हमें फिर मजबूर होना पड़ा है कि हम ऐसे देश की उकसावे वाली बातों का जवाब दें, जिसके नेताओं ने हाल ही में खुद पाकिस्तान को ‘डंप ट्रक’ कहा था. शायद यह सही उदाहरण है उस देश के लिए, जो इस मंच पर झूठ और पुराना प्रोपेगैंडा बार-बार दोहराता रहता है.'

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में एक्टिव पाए गए 11 भारतीय सिम कार्ड, जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़

सम्बंधित ख़बरें

India strongly reprimanded Pakistan in UNHRC
'हम नस्लवाद से निपटने में आपकी मदद...', अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी को लेकर भारत ने स्विट्जरलैंड को फटकारा 
Suryakumar Yadav with T20 World Cup 2026 trophy
T20 वर्ल्ड कप की तारीख आई सामने? इतने दिन चलेगा टूर्नामेंट... जानें हर ड‍िटेल  
Pak Spy
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान PAK में एक्टिव थे 11 भारतीय सिम कार्ड! 
Phone Tapping
'40 लाख लोगों की एक साथ जासूसी कर सकता है PAK, चीन मददगार...', एमनेस्टी का बड़ा खुलासा 
Imran Khan
'मरियम नवाज जापान और थाईलैंड जा सकती हैं तो...', इमरान खान ने मुनीर पर साधा निशाना 

पहलगाम हमले और 9/11 का जिक्र

त्यागी ने इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा, 'हमें 9/11 नहीं भूलना चाहिए, जिसकी बरसी दुनिया कल मना रही है. यह भी याद रहे कि वही देश जिसने उसके मास्टरमाइंड (ओसामा बिन लादेन) को पनाह दी, बाद में उसे शहीद तक बताया था.'

Advertisement

'दुनिया इस नाटक को अच्छी तरह समझती है'

त्यागी ने कहा कि पुलवामा, उरी, पठानकोट, मुंबई... यह लिस्ट कभी खत्म नहीं होती. इसके बावजूद पाकिस्तान यहां आकर नैतिकता का ढोंग करता है, जबकि असलियत में वही उन नेटवर्क्स को फंडिंग और पनाह देता है, जो वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालते हैंय. उन्होंने कहा, 'दुनिया इस नाटक को अच्छी तरह समझती है. पहलगाम हमले पर भारत की सटीक और अनुपातिक कार्रवाई ही इसका सबूत है कि हम भूलेंगे नहीं.'

उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, 'हमें आतंक के सरपरस्त से कोई सबक नहीं चाहिए. न ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़क से उपदेश, और न ही उस देश से कोई सलाह, जिसने अपनी विश्वसनीयता खुद बर्बाद कर ली है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement