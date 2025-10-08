'इंशाल्लाह! बड़ी फतह मिलेगी,' PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ देख रहे भारत से युद्ध के सपने

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव है और पाकिस्तानी नेता भारत से जंग का खतरा महसूस कर रहे हैं. PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना है कि दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि भारत से जंग के आसार असली हैं. इससे मैं इनकार नहीं कर रहा. अगर हालात बिगड़े तो पाकिस्तान बड़ी फतह हासिल करेगा.

पाकिस्तानी चैनल समा टीवी से बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा, इतिहास गवाह है कि भारत कभी सचमुच एकजुट नहीं था. सिवाय औरंगजेब के समय. पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना था. हम घर में आपस में बहस करते हैं, लेकिन जब भारत से जंग की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं.

आसिफ ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब अगर अल्लाह ना करे- कोई ऐसी सिचुएशन राइज हुई जिसके चांस हैं, उससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता. अगर राइज होगी तो अल्लाह हमें पहले से ज्यादा बड़ी फतह देगा- इंशाल्लाह!

ख्वाजा आसिफ के इस बयान ने पाकिस्तान के भीतर और अंतरराष्ट्रीय हलकों में हलचल मचा दी है. रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर कई मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है.

पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति भी अस्थिर है. इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर सख्ती, आर्थिक संकट और सेना की बढ़ती भूमिका के बीच ख्वाजा आसिफ के इस बयान को राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश भी माना जा रहा है.

---- समाप्त ----