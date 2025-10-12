कंधार में बम गिराए, ड्रोन भी बरसाए... अफगानिस्तान के अटैक से बौखलाया पाकिस्तान

अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्दक इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन हमले की खबरें सामने आई हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह हमला अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया बताया जा रहा है. हालांकि अब तक इन हमलों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है और अफगान तालिबान सरकार ने भी इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

कई सूत्रों के मुताबिक, हाल के दिनों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के भीतर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिनका लक्ष्य TTP के ठिकाने थे. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान TTP के लड़ाकों को पनाह दे रहा है, जो पाकिस्तान में आतंकी हमले करते हैं.

10 अक्टूबर को काबुल में भी कई धमाके हुए थे, जिनके बारे में कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि ये पाकिस्तानी हवाई हमलों से जुड़े हो सकते हैं. इन घटनाओं को हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के रूप में देखा जा रहा है.

तालिबान की चुप्पी और पुरानी प्रतिक्रियाएं

स्पिन बोल्दक में हुए कथित हमले पर तालिबान प्रशासन ने अभी तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है. हालांकि अगस्त में नंगरहार और खोस्त में हुए कथित पाकिस्तानी हमलों के बाद तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद के राजदूत को तलब कर वायुसीमा के उल्लंघन पर विरोध दर्ज कराया था.

बोल्दक क्षेत्र में पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच कई झड़पें

स्पिन बोल्दक का सीमा क्षेत्र, जो पाकिस्तान के चमन बॉर्डर से जुड़ा है, 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से लगातार विवादों का केंद्र रहा है. यहां कई बार दोनों ओर की सेनाओं के बीच झड़पें और स्थानीय नागरिकों के विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं.

20 सितंबर को इसी इलाके में एक आत्मघाती हमले में कई लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने अस्थायी रूप से सीमा पार आवाजाही बंद कर दिया था.

पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराने का दावा

अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने जानकारी दी कि बीती रात अफगान बलों और पाकिस्तानी सेना के बीच हुई भीषण झड़पों में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 30 घायल हुए. उन्होंने बताया कि इस सैन्य कार्रवाई के दौरान अफगान बलों ने बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी हथियार और सैन्य सामग्री अपने कब्जे में ले ली है.

मुजाहिद के अनुसार, इस संघर्ष में अफगान इस्लामिक अमीरात के भी 20 से अधिक सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं. दोनों देशों की सेनाओं के बीच यह झड़प डूरंड लाइन के पास हुई, जहां हाल के दिनों में सीमा पर तनाव लगातार बढ़ा है. अफगान सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई थी ताकि पाकिस्तान की ओर से जारी हमलों का जवाब दिया जा सके.

