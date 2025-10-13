scorecardresearch
 

अंगूर अड्डा, बजौर, खुर्रम, डीर... वो बॉर्डर पोस्ट जहां तालिबान से जंग में पाकिस्तान को पड़ी मार

पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर 11 और 12 अक्टूबर की रात हुई भीषण झड़पों में करीब 23 पाकिस्तानी सैनिक और 200 से अधिक तालिबान लड़ाकों की मौत हो गई. तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया है.

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार झड़पों से तनाव बढ़ गया है. (Photo- ITG)
पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर हुई रातभर की भीषण झड़पों में करीब 23 पाकिस्तानी सैनिकों और 200 से अधिक तालिबान लड़ाकों की मौत हो गई. रविवार को पाक सेना ने यह जानकारी दी. दूसरी तरफ तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया. इस झड़प के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे पर सीमा पार हमले के आरोप लगा रहे हैं.

हालांकि पाकिस्तानी सेना के दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. पाक आर्मी की प्रोपेगेंडा मशीन ISPR ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी कई फर्जी दावे किए थे. तालिबान ने अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, दिर और चितरल (खैबर पख्तूनख्वा प्रांत) तथा बरामचा (बलूचिस्तान) में पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया.   

58 पाक सैनिकों की मौत का दावा

पाक सेना के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने 19 अफगान सैन्य चौकियों और कई आतंकवादी ठिकानों पर कब्जा कर लिया है, जो अफगान बलों की 'बिना उकसावे' वाली कार्रवाई के जवाब में की गई कार्रवाई है. वहीं, काबुल की ओर से दावा किया गया है कि उनके जवाबी हमलों में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 30 घायल हुए.

पाकिस्तान सेना के अनुसार, 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात को अफगान तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने पाक-अफगान सीमा पर 'बिना किसी उकसावे के हमला' किया.

पाकिस्तानी सेना ने क्या कहा?

पाक आर्मी ने इस हमले को 'कायराना कार्रवाई' बताते हुए कहा कि इसमें सीमा पार से गोलाबारी और कुछ छोटे पैमाने पर जमीनी हमले शामिल थे. इस हमले का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों को अस्थिर करना और आतंकवाद को बढ़ावा देना था, जो आतंकियों की 'नीच साजिशों' का हिस्सा है.

तालिबान ने दी चेतावनी

तालिबान नेतृत्व वाली अफगान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि उसकी सेनाओं ने 'जवाबी और सफल ऑपरेशन' चलाए हैं. मंत्रालय ने चेतावनी दी, 'अगर विरोधी पक्ष ने दोबारा अफगानिस्तान की सीमाओं का उल्लंघन किया, तो हमारी हथियारबंद सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं और कड़ा जवाब देंगी.'

कतर और सऊदी अरब ने कराई मध्यस्थता

अफगान बलों ने पाकिस्तान के अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, दिर और चितरल (खैबर पख्तूनख्वा प्रांत) तथा बरामचा (बलूचिस्तान) में पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया. तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने टोलो न्यूज को बताया कि शनिवार रात हुए इन ऑपरेशनों में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और करीब 30 घायल हुए.

मुजाहिद ने कहा कि डूरंड लाइन के पार हुई इन जवाबी कार्रवाइयों में 20 पाकिस्तानी चौकियां तबाह कर दी गईं, जबकि बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य उपकरण जब्त किए गए. रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान की ओर से 9 सैनिक मारे गए और 16 घायल हुए. प्रवक्ता ने बताया कि यह ऑपरेशन आधी रात को कतर और सऊदी अरब के अनुरोध पर रोका गया.

