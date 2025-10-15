PAK और अफगानिस्तान के बीच अब 48 घंटे का सीजफायर, कंधार एयरस्ट्राइक में अब तक 15 की मौत-100 जख्मी

पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने बुधवार शाम 6 बजे (पाकिस्तान समयानुसार) से 48 घंटे के लिए अस्थायी युद्धविराम लागू करने पर सहमति जताई है. ये कदम सीमा पर हुई ताज़ा झड़पों के बाद उठाया गया है, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा घोषित इस युद्धविराम का उद्देश्य बॉर्डर पर भड़की लड़ाई के बाद शत्रुता को कम करना और बातचीत का रास्ता खोलना है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस जटिल लेकिन हल करने योग्य मुद्दे का समाधान निकालने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे. मंत्रालय ने बताया कि शत्रुता में विराम का मकसद राजनयिक बातचीत को बढ़ावा देना और भविष्य में जान-माल के नुकसान को रोकना है.

आम लोगों को पाकिस्तान ने बनाया निशाना

ये युद्धविराम अफगानिस्तान के दक्षिणी कंधार प्रांत में भीषण लड़ाई के बाद लागू हुआ है. बुधवार तड़के पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमले किए. अफगान अधिकारियों के अनुसार स्पिन बोल्डक ज़िले के रिहायशी इलाकों में हमलों में कम से कम 15 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे.

तालिबान प्रवक्ता जुबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. उन्होंने बताया कि कई घर भी तबाह हो गए. स्थानीय अस्पताल में 80 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों के इलाज की पुष्टि की है, जबकि कई घर मलबे में तब्दील हो गए.

पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में अपनी सीमा चौकियों पर तालिबान के हमलों का जवाब दे रही थी. इसमें 6 अर्धसैनिक बल के जवान मारे गए.

