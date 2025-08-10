scorecardresearch
 

'हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं, सिंधु पर डैम बना तो...', भारत को असीम मुनीर की एक और गीदड़भभकी

असीम मुनीर ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता होने का आरोप लगाया और कहा कि यह वैश्विक चिंता का विषय है. उन्होंने कतर में आठ भारतीय नौसेना अधिकारियों की गिरफ्तारी और कुलभूषण जाधव से जुड़े घटनाक्रम को भी रॉ से जोड़ा.

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर. (File Photo: Reuters)
अमेरिका दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ने पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ फिर जहर उगला. उन्होंने कहा कि भारत खुद को 'विश्वगुरु' के रूप में पेश करना चाहता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है. भारत के सिंधु जल संधि निलंबित करने पर असीम मुनीर ने गीदड़भभकी दी. उन्होंने कहा कि यदि भारत ने सिंधु नदी पर डैम बनाया, तो पाकिस्तान दस मिसाइलों मारकर उसे उड़ा देगा. फील्ड मार्शल मुनीर ने यह बयान फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी समुदाय के एक बिजनेसमैन द्वारा आयोजित ब्लैक-टाई डिनर के दौरान दिया. 

असीम मुनीर ने कहा, 'हम भारत के सिंधु नदी पर डैम बनाने का इंतजार करेंगे, और जब वे ऐसा करेंगे, तो हम दस मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे. सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है.'  मुनीर ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता होने का आरोप लगाया और कहा कि यह वैश्विक चिंता का विषय है. पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे रॉ का हाथ होने का आरोप लगाया. 

मुनीर का भारत पर युद्ध भड़काने का आरोप

असीम मुनीर ने कतर में आठ भारतीय नौसेना अधिकारियों की गिरफ्तारी और कुलभूषण जाधव से जुड़े घटनाक्रम को भी रॉ से जोड़ा. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान ने भारत की भेदभावपूर्ण और पाखंडी नीतियों के खिलाफ सफल राजनयिक लड़ाई लड़ी है. भारत की आक्रामकता ने हमारे देश की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन किया है और निर्दोष नागरिकों को शहीद किया है. इस आक्रामकता ने क्षेत्र को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया, जहां एक छोटी सी गलती द्विपक्षीय संघर्ष को भड़का सकती थी.'

यह भी पढ़ें: इधर भारत पर टैरिफ बम, उधर आसिम मुनीर को बुलावा... बार-बार अमेरिका क्यों जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ?

सीजफायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कहा थैंक्यू

मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान राष्ट्रपति ट्रंप का बेहद आभारी है, जिनकी रणनीतिक नेतृत्व ने न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका, बल्कि दुनिया में अन्य युद्धों को भी रोका. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उकसावे का मजबूत और दृढ़ जवाब दिया और व्यापक संघर्ष को रोकने में सफल रहा. मुनीर ने आरोप लगाया कि भारत अब भी क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने पर तुला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी भारतीय आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने की ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट की घोषणा! अब अमेरिका को क्या जवाब देंगे आसिम मुनीर!

कश्मीर को कहा अनसुलझा इंटरनेशनल एजेंडा

असीम मुनीर ने कश्मीर राग भी अलापा. उन्होंने कहा, 'कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि एक अनसुलझा अंतरराष्ट्रीय एजेंडा है. कायदे-आजम (मोहम्मद अली जिन्ना) के अनुसार, कश्मीर पाकिस्तान की 'जुगुलर वेन' (गर्दन की नस)  है, और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप इसका पूर्ण समर्थन करता है. पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा, 'यह अमेरिका का मेरा डेढ़ महीने में दूसरा दौरा है, जो पाकिस्तान-अमेरिका संबंधों में एक नए आयाम को दर्शाता है. उद्देश्य इन संबंधों को रचनात्मक, स्थायी और सकारात्मक राह पर लाना है.'

---- समाप्त ----
