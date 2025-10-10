'मेरा अवॉर्ड ट्रंप को समर्पित...', नोबेल पीस प्राइज जीतने पर बोलीं मारिया

वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है. यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने के बाद मारिया ने पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने यह पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया है.

यह पुरस्कार जीतने के बाद मारिया ने सोशल मीडिया पोस्ट कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार समर्पित किया. उन्होंने पीड़ा झेल रहे वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़े होने के लिए ट्रंप की प्रशंसा की.

मारिया ने काह कि वेनेजुएला के संघर्ष को मान्यता दी गई है. इससे आजादी हासिल करने के हमारे उद्देश्य के पूरा होने में मदद मिलेगी. हम जीत के मुहाने पर खड़े हैं और आज हमारा राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के लोगों, लैटिन अमेरिका के लोगों और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों पर भरोसा बढ़ा है. आजादी और लोकतंत्र की बहाली के लिए ये हमारे प्रमुख सहयोगी हैं. मैं यह प्राइज वेनेजुएला के लोगों और राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित करती हूं जिन्होंने इस काम में हमारा सपोर्ट किया.

नॉर्वे के नोबेल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर क्रिश्चियन बर्ग ने इस पुरस्कार के ऐलान से पहले खुद मारिया को फोन लगाकर उन्हें इस जीत की जानकारी दी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर किया गया है.

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.



We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रिश्चियन खुद मारिया को फोन लगाकर इसकी जानकारी देते हैं कि अब से कुछ समय में ऐलान किया जाएगा कि उन्हें इस साल के नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है. यह सुनकर मारिया को विश्वास ही नहीं हुआ. उनके पहले शब्द थे- हे भगवान, हे भगवान.

“Oh my god… I have no words.”



Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize.



Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was… pic.twitter.com/OCUpNz752k — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

मारिया ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है. बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझते हैं कि यह एक मूवमेंट है और इस व्यापक मूवमेंट का मैं सिर्फ एक अदना सा हिस्सा हूं. यह पूरे समाज की उपलब्धि है. मैं सिर्फ एक शख्स हूं. मैं यह डिजर्व नहीं करती. मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं.

वह कहती हैं कि मैं वेनेजुएला के लोगों की ओर से आभारी हूं. यह यकीनन हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है, जो यकीनन वे डिजर्व करते हैं.

