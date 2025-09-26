scorecardresearch
 

Feedback

UN में नेतन्याहू का बायकॉट... इजरायली PM के संबोधन से पहले कई डिप्लोमेट्स का वॉकआउट

इज़रायल के पीएम नेतन्याहू आज जैसे ही यूएन में भाषण देने के लिए मंच पर पहुंचे तो कई देशों के डेलिगेट्स ने बायकॉट कर दिया. हालांकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वहीं पर बैठा रहा. इस दौरान नेतन्याहू ने गाज़ा में हमास के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता जताई. अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक नक्शा और क्यूआर कोड भी दिखाया.

Advertisement
X
नेतन्याहू ने मंच पर आते ही पूरा हॉल लगभग खाली हो गया (Photo: Reuters)
नेतन्याहू ने मंच पर आते ही पूरा हॉल लगभग खाली हो गया (Photo: Reuters)

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि इज़रायल को गाज़ा में हमास के खिलाफ काम पूरा करना होगा. उन्होंने ये भाषण लगातार बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव और अलगाव के बीच दिया है. हालांकि नेतन्याहू जब मंच पर आए, तो कई देशों के राजनयिको ने उनका बायकॉट किया और संयुक्त राष्ट्र के हॉल से सामूहिक रूप से बाहर चले गए और कक्ष लगभग खाली हो गया. इसी दौरान नेतन्याहू ने भाषण दिया. 

इज़रायली पीएम नेतन्याहू ने जैसे ही मंच से बोलना शुरू किया, तो ह़ॉल में शोर होने लगा. इस दौरान भले ही कई देशों के डेलिगेट्स वहां से चले गए, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल उनके समर्थन में बैठा रहा. इतना ही नहीं, भाषण शुरू होते ही कुछ लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से नेतन्याहू का स्वागत भी किया. 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने भाषण के दौरान एक नक्शा और QR कोड का इस्तेमाल किया. नक्शे पर उन्होंने बड़े निशान बनाकर ध्यान खींचा.  बाद में उन्होंने  अपने सूट जैकेट पर एक क्यूआर कोड लगाया और एक बोर्ड दिखाया, जिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ)लिखे थे, जिसे उन्होंने श्रोताओं को पढ़कर सुनाया. इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी बार-बार प्रशंसा की.

गाजा में चारों ओर लाउडस्पीकर लगाने का आदेश

अपने भाषण से पहले उन्होंने इजरायली सेना को गाज़ा पट्टी के चारों ओर लाउडस्पीकर लगाने का आदेश दिया, ताकि फ़िलिस्तीनियों तक उनके भाषण का प्रसारण किया जा सके. एक्सियोस समाचार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, अरब और मुस्लिम देशों के लगभग सभी प्रतिनिधि नेतन्याहू के भाषण के दौरान वॉकआउट कर गए, और कई अफ्रीकी देशों और कुछ यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि भी उनके साथ वॉकआउट कर गए.

Advertisement


Recap: The assembly hall during Netanyahu's speech

सम्बंधित ख़बरें

ग्रेटर इजरायल की अवधारणा में कई देशों के हिस्से शामिल हैं. (Photo- AP)
क्या युद्ध की आड़ में ग्रेटर इजरायल मिशन के करीब जा रहे नेतन्याहू? 
Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu
न्यूयॉर्क जाने के लिए नेतन्याहू ने क्यों चुना 600KM लंबा रास्ता? यूरोप का एयर स्पेस नहीं किया इस्तेमाल 
Israel_Naraz
4 देशों ने फिलिस्तीन को माना स्वतंत्र राष्ट्र, टेंशन में आए Netanyahu 
Europe, Netanyahu,
इजरायल के खिलाफ एकजुट यूरोप! 24 घंटे में चार देशों के बड़े फैसलों से भड़के नेतन्याहू 
Benjamin Netanyahu
'मुझे अमेरिका से लौटने दो...', 4 देशों ने क्या किया कि गरम हो गए नेतन्याहू! 

Recap: The assembly hall during Netanyahu's speech

हमास नेताओं से आत्मसमर्पण करने का आव्हान

नेतन्याहू के अनुसार इज़रायली खुफिया एजेंसियों ने भी गाज़ा में फ़ोनों पर इस भाषण का सीधा प्रसारण किया. उन्होंने हमास नेताओं से आत्मसमर्पण करने, अपने हथियार डालने और बंधकों को रिहा करने का आह्वान किया.

Recap: The assembly hall during Netanyahu's speech

नेतन्याहू पर युद्ध रोकने का दबाव

बता दें कि नेतन्याहू को दुनिया भर से अलग-थलग पड़ने, युद्ध अपराधों के आरोपों और युद्ध को रोकने के दबाव का सामना करना पड़ रहा है. शुक्रवार का भाषण उनके लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने का एक बड़ा मौका था. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है. हालांकि नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा कि दो-राज्य समाधान फिलिस्तीन को, हमास को पुरस्कृत करने जैसा होगा और वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement