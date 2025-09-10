scorecardresearch
 

Feedback

नेपाल में प्रोटेस्टर्स के बीच दिखे हथियारबंद लोग, आखिर ये हैं कौन? अब कौन संभालेगा सत्ता... ये सबसे बड़ा सवाल

नेपाल में शुरू हुआ भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध अब हथियारबंद अराजकता में बदल गया है. काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतें जला रहे हैं. बैंकों और मॉल्स में लूटपाट कर रहे हैं और सत्ता परिवर्तन की हवा तेज होती जा रही है. जानिए विस्तार से पूरी स्थिति...

Advertisement
X
नेपाल में सोमवार को सड़कों पर स्टूडेंट थे. लेकिन मंगलवार को ज्यादातर हथियारबंद देखे गए. (Photo- PTI/REUTERS)
नेपाल में सोमवार को सड़कों पर स्टूडेंट थे. लेकिन मंगलवार को ज्यादातर हथियारबंद देखे गए. (Photo- PTI/REUTERS)

नेपाल में पिछले दो दिनों में विरोध प्रदर्शन का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है. सोमवार को राजधानी काठमांडू की सड़कों पर स्कूल और कॉलेज के छात्र सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ही यह स्थिति हिंसक मोड़ लेने लगी. मंगलवार को प्रदर्शनकारी हथियारों से लैस होकर उग्र रूप में सामने आए. अज्ञात हथियारबंद लोग विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनकर सरकार के खिलाफ हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं.

जानकारों का मानना है कि नेपाल में यह अराजकता कुछ स्वार्थी समूहों और राजनीतिक नेताओं द्वारा भड़काई जा रही है, जो इस माहौल का फायदा उठाकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं. विरोध प्रदर्शन की आड़ में औद्योगिक संस्थानों, सरकारी दफ्तरों और थानों पर हमले किए जा रहे हैं. मॉल्स और बैंकों में घुसकर लूटपाट की घटनाएं सामने आईं. प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचकर आगजनी कर चुके हैं. कई मंत्रियों के घरों को भी निशाना बनाया गया. यहां तक कि उन्हें सड़कों पर पिटाई का सामना करना पड़ा.

nepal hinsa

सम्बंधित ख़बरें

nepal protest violence
संसद में आग, नेताओं पर हमले, कैदी फरार... इतिहास याद रखेगा नेपाल के पिछले 48 घंटे 
nepal genz protests
संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति-PM आवास... Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में सब फूंक डाला 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 10 सितंबर, बुधवार की अहम खबरें 
कैदी सामान भी साथ ले गए- (Photo: ITG)
नेपाल: प्रदर्शनकारियों ने जेल फूंकी, 1600 से ज्यादा कैदी फरार, बिहार-UP बॉर्डर पर अलर्ट 
Nepal army appeal
बैठकर करें बातचीत, Nepal सेना प्रमुख की प्रदर्शनकारियों से अपील 

हालात बिगड़ते देख नेपाल की सेना को हालात संभालने का जिम्मा सौंपा गया. हालांकि, एक दिन पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सेना से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन सेना ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था. इसी के बाद ओली को इस्तीफा देना पड़ा और वे हेलिकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर चले गए.

Advertisement

nepal hinsa

इस हिंसक उबाल की शुरुआत सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में हुई थी. लेकिन विरोध शांतिपूर्ण रहते हुए अचानक हिंसा और अराजकता में बदल गया. एक तस्वीर में प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट से हथियार उठाए खड़े दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी में उन्होंने सिंग्हा दुर्गबार कार्यालय परिसर पर कब्जा करके हिंसा को अंजाम दिया. विरोध प्रदर्शन के दौरान कई वाहन जला दिए गए. थानों में तोड़फोड़ की गई और सरकारी प्रतिष्ठानों में आग लगा दी गई.

nepal hinsa

विशेषज्ञों का कहना है कि यह सत्ता परिवर्तन का मॉडल बांग्लादेश जैसा हो सकता है, जहां सामाजिक असंतोष के बहाने सत्ता परिवर्तन की कवायद की जाती है. फिलहाल, नेपाल में सेना ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और स्थिति को काबू में करने की कोशिश जारी है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है और आगे क्या होगा, यह कहना मुश्किल है.

nepal hinsa

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ऐपल इवेंट लाइव
    Apple Event Live Streaming
    Advertisement