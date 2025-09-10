scorecardresearch
 

Feedback

सुलग रहे नेपाल में जेल ब्रेक कर 500 कैदी भागे, भारत बॉर्डर पर SSB ने 5 को दबोचा

नेपाल में Gen-Z आंदोलन के बीच कई जिलों की जेलों से हजारों कैदी फरार हो गए. नवलपरासी, महोतरी, पोखरा और काठमांडू की जेलों से कैदी भाग निकले. नक्खू जेल में आगजनी हुई और पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने को समर्थकों ने छुड़ा लिया. इस बीच SSB ने पांच कैदियों को भारत-नेपाल बॉर्डर से पकड़ा है.

Advertisement
X
नेपाली सेना लगातार कैदियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. (Photo- Reuters)
नेपाली सेना लगातार कैदियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. (Photo- Reuters)

नेपाल में जारी Gen-Z आंदोलन के बीच जेल तोड़ने की कई घटनाएं सामने आई हैं. अब जानकारी सामने आई है कि नवलपरासी वेस्ट जिले की जिला जेल से आज 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए. कैदियों ने जेल के अंदर आगजनी की और रिहाई की मांग को लेकर नारेबाजी की. सुरक्षा बलों की कोशिशों के बावजूद अधिकांश कैदी जेल से भागने में सफल रहे. घटना के बाद सेना, पुलिस और आर्म्ड पुलिस को जेल परिसर में तैनात किया गया है.

भारत-नेपाल बॉर्डर पर भी इस घटना का असर देखा गया. सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर SSB ने नेपाल से फरार पांच कैदियों को पकड़ा है. इन कैदियों से स्थानीय पुलिस और दूसरी एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं. बताया जा रहा है कि नेपाल की जेल से बड़ी संख्या में कैदी फरार होने के बाद बॉर्डर इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है.

यह भी पढ़ें: भारत में ली थी आर्मी ट्रेनिंग... जानिए कौन हैं आर्मी चीफ अशोक राज, जिनके हाथ में है नेपाल की कमान!

सम्बंधित ख़बरें

नेपाल हिंसा में फंसे छतरपुर के 4 परिवार.(Photo:ITG)
MP: नेपाल हिंसा के बीच छतरपुर के 14 लोग फंसे, PM मोदी से रेस्क्यू की गुहार  
Nepal Gen Z Protests
संसद तबाह, इमारतें खाक और अब झाड़ू लेकर सड़कों पर Gen-Z... जानें नेपाल का ताजा हाल 
नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल एक अनुभवी अधिकारी हैं, जिन्होंने नेपाल, भारत और चीन से सैन्य शिक्षा ली है. ( Photo: AI Generated)
भारत में ली थी आर्मी ट्रेनिंग... जानिए कौन हैं आर्मी चीफ अशोक राज, जिनके हाथ में है नेपाल की कमान! 
After the violence in Nepal, the army takes a stand, calling for peace.
नेपाल: कल रात Gen-Z के साथ सेना की बात, आज राष्ट्रपति ने बुलाया... आगे क्या?  
Day three of violence in Nepal, the military has seized control of Parliament. What comes next?
दो दिन जलने के बाद नेपाल में थमा बवाल, अब देश के सामने क्या-क्या सवाल? देखिए 

इससे पहले महोतरी जिले के जलेश्वर स्थित जेल में भी बड़ा जेल ब्रेक हुआ था. मंगलवार देर शाम जेल में तोड़फोड़ और हंगामे के बाद 577 में से 576 कैदी फरार हो गए. कैदी न केवल अपने निजी सामान बल्कि जेल का सामान भी साथ ले भागे.

पोखरा और नक्खू जेल से भी भागे कैदी

Advertisement

पोखरा से भी चौंकाने वाली घटना सामने आई. यहां 900 कैदी जेल से भाग निकले. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों के जेल में घुसने के बाद पुलिस पीछे हट गई और मौके का फायदा उठाकर सभी कैदी आराम से निकल गए.

काठमांडू की नक्खू जेल में भी हिंसा और आगजनी की घटना हुई. प्रदर्शनकारियों ने जेल को आग के हवाले कर दिया. बताया जा रहा है कि पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने इसी जेल में बंद थे. उनके समर्थक उन्हें जेल से निकालकर घर ले गए.

यह भी पढ़ें: 'मैं हर महीने बच्चों को पैसे भेजती हूं…' कहकर रो पड़ी नेपाली महिला... सोनागाछी की गलियों में बेबसी की दास्तान

इन घटनाओं के बाद नेपाल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. बिहार और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर भी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं.

नेपाल आर्मी ने लोगों से हथियार-गोलाबारूद सरेंडर करने कहा

नेपाल आर्मी ने इस स्थिति को देखते हुए नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पास मौजूद किसी भी तरह के अनाधिकृत हथियार और गोलाबारूद तुरंत सुरक्षा कर्मियों के पास सरेंडर कर दें. आर्मी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि इन हथियारों का दुरुपयोग हो सकता है और इससे जान-माल का नुकसान होने का खतरा है. आर्मी ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दें और जिनके पास ऐसे हथियार हैं, उन्हें सरेंडर करने के लिए प्रेरित करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement