हिंसा के बाद नेपाल में खुलने लगे एयरपोर्ट, 123 भारतीय यात्रियों के साथ एअर इंडिया ने भरी उड़ान

नेपाल में हालिया अशांति के बीच काठमांडू एयरपोर्ट से विमानों का संचालन दोबारा शुरू हो गया है. बुधवार को एअर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई. इसमें 123 भारतीय यात्री सवार थे. इसके साथ ही नेपाल से भारतियों की वापसी की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने एअर इंडिया और इंडिगो को अतिरिक्त उड़ानें चलाने का निर्देश दिया है ताकि नेपाल में फंसे भारतीय सुरक्षित लौट सकें. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि नियमित उड़ानें कल से बहाल हो जाएंगी और एयरलाइंस को किराया वाजिब रखने की सलाह दी गई है.

दोबारा खुलने लगे नेपाल के एयरपोर्ट

काठमांडू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अस्थायी रोक के बाद अब संचालन फिर से शुरू हो गया है. सबसे पहले नेपाल एयरलाइंस की फ्लाइट ने उड़ान भरी, जबकि एअर इंडिया की फ्लाइट सबसे पहले लैंड की. हिमालयन एयरलाइंस भी जल्द अपनी सेवाएं शुरू करने वाली है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सामान्य शेड्यूल लागू हो जाएगा.

नई हिंसा नहीं, कर्फ्यू बढ़ा

नेपाल आर्मी ने काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में नए कर्फ्यू और निषेधाज्ञा आदेश लागू किए हैं. जरूरी कार्यों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक सीमित आवाजाही की छूट होगी. कर्फ्यू शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. फिलहाल नेपाल में नई हिंसा की कोई खबर नहीं है, लेकिन अब तक मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंच गई है. कर्फ्यू शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया है.

