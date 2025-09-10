नेपाल में अब शुक्रवार तक कर्फ्यू, फंसे लोगों के लिए भारत ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

नेपाल में हिंसक घटनाओं और बिगड़ते हालात के बीच सेना ने शुक्रवार तक कर्फ्यू लागू कर दिया है. आज शाम 5 बजे से शुरू हुआ कर्फ्यू अब शुक्रवार सुबह तक जारी रहेगा. सुबह से शाम तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी, जबकि शाम से अगले दिन सुबह तक पूर्ण कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. प्रशासन ने सुबह और शाम दो-दो घंटे के लिए ढील दी है, लेकिन इस दौरान भी सिर्फ अत्यावश्यक कार्य से ही बाहर निकलने की अनुमति होगी.

वहीं हिंसाग्रस्त नेपाल के लिए भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने दूसरी एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को नेपाल की यात्रा टालने की सलाह दी है. वहीं, नेपाल में मौजूद भारतीयों से अपील की गई है कि वे अपने ठिकानों पर ही रहें, बाहर निकलने से बचें और स्थानीय प्रशासन व भारतीय दूतावास की एडवाइजरी का पालन करें. भारतीय दूतावास ने आपातकालीन मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.

‪+977 – 980 860 2881‬ (WhatsApp कॉल भी)

‪+977 – 981 032 6134‬ (WhatsApp कॉल भी)

बंगाल पुलिस ने जारी की विशेष हेल्पलाइन

इधर, पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी नेपाल में फंसे पर्यटकों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की है. दार्जिलिंग जिले के पानीटंकी और पशुपति चेकपॉइंट्स से वापसी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:

मोबाइल/व्हाट्सऐप: 9147889078

लैंडलाइन: 0354-2252057

एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश

हालात को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने एयर इंडिया और इंडिगो को काठमांडू से अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का निर्देश दिया है. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि काठमांडू एयरपोर्ट के फिर से खुलने के बाद अतिरिक्त उड़ानें आज शाम और अगले कुछ दिनों तक चलाई जाएंगी. एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे टिकटों के किराए को वाजिब स्तर पर रखें, ताकि फंसे यात्रियों को परेशानी न हो.

