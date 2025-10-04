scorecardresearch
 

Feedback

एयरपोर्ट्स ठप, स्कूल-दफ्तर बंद और हाईवे ब्लॉक....नेपाल में 24 घंटे से हो रही बारिश ने मचाई तबाही, देशभर में दो दिन की छुट्टी

नेपाल में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. काठमांडू से जुड़ी सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं और नेशनल हाईवे ब्लॉक हैं. एयरपोर्ट्स और आंतरिक उड़ानों पर रोक लगा दी गई है. प्रशासन ने अगले 2 दिन तक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की और लोगों को घरों में रहने की चेतावनी दी. राहत और बचाव के लिए सेना के हेलिकॉप्टर स्टैंडबाय पर हैं.

Advertisement
X
नेपाल में राहत और बचाव के लिए सेना के नाइट विजन हेलिकॉप्टर को स्टैंडबाय पर रखा गया है (All Photo: Reuters)
नेपाल में राहत और बचाव के लिए सेना के नाइट विजन हेलिकॉप्टर को स्टैंडबाय पर रखा गया है (All Photo: Reuters)

नेपाल में शुक्रवार शाम से लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पूरे देश में जनजीवन प्रभावित हो गया है. इसके चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. काठमांडू को जोड़ने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं. प्रशासन ने अगले तीन दिन के लिए सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है. 

नेपाल में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है. इसके चलते दर्जनों स्थानों पर भूस्खलन हुआ और नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गए. इस कारण सैकड़ों वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं. प्रशासन ने अगले तीन दिनों के लिए काठमांडू से बाहर जाने और काठमांडू आने पर प्रतिबंध लगा दिया है. प्रशासन ने लोगों से अपने घरों में रहने और बाहर नहीं निकलने की अपील की है. 

बारिश के कारण देशभर के एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है. सभी आंतरिक उड़ानों पर अगले 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है. काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बंद है, इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सभी डोमेस्टिक एयरलाइंस कंपनियों ने मौसम के सुधार नहीं होने तक फ्लाइट्स के रद्द होने की सूचना जारी की है. देश के कई एयरपोर्ट्स के रनवे पर पानी भरने की जानकारी दी गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Nepal Kumari Devi
मुर्दा पशुओं के बीच रहना, 32 लक्षणों की पहचान और... नेपाल में 'कुमारी देवी' का चयन कैसे होता है 
Nepal Kumari
कौन हैं वो 'देवियां'... जिनसे शादी से डरते हैं लड़के, जिनके रोने से नेपाल में आई थी प्रलय! 
नेपाल में आर्यतारा शाक्य को नई देवी चुना गया है. (Photo: AP)
नेपाल में बनती हैं 2 साल की 'देवी मां'... जिनसे पीएम, राष्ट्रपति भी लेते हैं आशीर्वाद! ऐसे होता है चयन 
nepal former pm oli passport freeze with 4 members
Nepal: पूर्व PM ओली समेत 5 नेताओं के पासपोर्ट जब्त 
KP Sharma Oli
नेपाल: पूर्व PM ओली समेत 5 लोगों के पासपोर्ट जब्त, काठमांडू छोड़ने पर भी लगी रोक  
Advertisement

वहीं, नेपाल सरकार ने भारी बारिश के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रविवार और सोमवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना में बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ के कारण सार्वजनिक अवकाश की बात कही है. सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और अस्पतालों को छोड़कर बाकी सभी विभागों में अवकाश का ऐलान किया है.

काठमांडू के सभी रिवर कॉरिडोर पर यातायात में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. तटीय क्षेत्र में बाढ़ के कारण वहां रहने वाले को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है. सरकार ने लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थान पर रहने और घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. सभी हेलिकॉप्टर कंपनियों को स्टैंडबाय पर रहने को कहा गया है. सेना के नाइट विजन हेलिकॉप्टर को काठमांडू के एयरपोर्ट पर तैयारी अवस्था में रखा गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement