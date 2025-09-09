scorecardresearch
 

नेपाल PM ओली ने सेना प्रमुख से मांगी मदद तो सैन्य प्रमुख बोले- 'पहले आप इस्तीफा दें...'

नेपाल में बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है. प्रदर्शनकारी भी 'केपी चोर और देश छोड़' जैसे नारे लगा रहे हैं.

नेपाल के पीएम ओली ने सैन्य प्रमुख से मांगी मदद (Photo: Reuters)
नेपाल के पीएम ओली ने सैन्य प्रमुख से मांगी मदद (Photo: Reuters)

नेपाल में इस समय भारी उथल-पुथल मची है. सोशल मीडिया पर बैन को लेकर शुरू हुआ Gen-Z प्रोटेस्ट अब व्यापक रूप ले चुका है. नेपाल सरकार के कई बड़े मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के आवास पर हमले हुए हैं. कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं. इस भारी संकट के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल सेना प्रमुख से बात की.

पीएम ओली ने सेना प्रमुख अशको राज से स्थिति पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाने को कहा. इसके साथ ही देश से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए सेना से मदद मांगी. सैन्य सूत्रों के मुताबिक, इस पर सेना प्रमुख ने ओली से पद से इस्तीफा देने को कहा है.

सेना का कहना है कि पीएम के बिना सत्ता छोड़े स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल है. अगर ओली सत्ता छोड़ देते हैं तो सेना स्थिति पर काबू पाने को तैयार है.

इस बीच प्रधानमंत्री ओली ने शाम छह बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है. बता दें कि छात्रों के ये प्रदर्शन काठमांडू के कालांकी और बानेश्वर के साथ-साथ ललितपुर जिले के छपागांव-थेचो में हो रहा है. प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं.

बता दें कि देश में सोशल मीडिया पर बैन लगाने को लेकर लगातार दूसरे दिन युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है. इस दौरान अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है. 

