नेपाल: Gen-Z समूह बनाएगा राजनीतिक पार्टी, चुनाव लड़ने के लिए रखी शर्तें

युवाओं के नेतृत्व वाले इस समूह ने पिछले महीने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया साइटों पर सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके परिणामस्वरूप के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था.

Gen-Z आंदोलन के नेताओं में से एक, मिराज धुंगाना के नेतृत्व में समूह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एजेंडे का खुलासा किया. (File Photo- PTI)
नेपाल में जेन Z (Gen Z) समूह ने शनिवार को घोषणा की कि वह एक राजनीतिक पार्टी बनाएगा. हालांकि, उसने कहा कि अगले साल के आम चुनाव में उनकी भागीदारी कुछ बुनियादी शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करेगी. नेपाल में आगामी चुनाव 5 मार्च 2026 को होने वाले हैं. नेपाल में चुनाव 5 मार्च, 2026 को होने हैं.

हाल ही में Gen-Z आंदोलन के नेताओं में से एक, मिराज धुंगाना के नेतृत्व में समूह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एजेंडे का खुलासा किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि हालाँकि वे Gen-Z युवाओं को एकजुट करने के लिए एक राजनीतिक दल बनाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी मूलभूत मांगों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वे चुनाव नहीं लड़ेंगे.

यह समूह मुख्य रूप से दो प्रमुख एजेंडों की वकालत करता रहा है- एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली और विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों के लिए मताधिकार.

धुंगाना के अनुसार, उनके समूह ने निर्णय लिया है कि जेन-ज़ी आंदोलन से जुड़े युवाओं को एकजुट करने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन आवश्यक है. अपने एजेंडे का खुलासा करते हुए, धुंगाना ने भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए एक नागरिक-नेतृत्व वाली जाँच समिति के गठन और आर्थिक परिवर्तन पर एक स्पष्ट नीति अपनाने पर जोर दिया.

उन्होंने राष्ट्र निर्माण के कार्य में सभी पक्षों से सामूहिक प्रतिबद्धता और सहयोग का आह्वान करते हुए कहा, "हम सुशासन को बढ़ावा देने, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने जैसे मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे. हम जेन-ज़ी युवाओं के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे."

