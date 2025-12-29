मेक्सिको में जब मोड़ पर पटरी से उतर गई ट्रेन, 13 यात्रियों की मौत, 98 घायल

मेक्सिको में बड़ा रेल हादसा हुआ है. 241 यात्रियों को लेकर जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई. रविवार को हुए इस हादसे में 13 यात्रियों की मौत हो गई है. जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं. ट्रेन में नौ क्रू भी सवार थे. मेक्सिको के अधिकारियों ने इस हादसे की पुष्टि की है. हादसा ओक्साका के दक्षिणी राज्य में निजांडा शहर के पास हुआ.

मैक्सिको की नौ सेना के मुताबिक कुल 98 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 36 का उपचार चल रहा है. 193 यात्री खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं. मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पांच घायलों की हालत गंभीर है. उन्होंने यह जानकारी दी भी है कि पीड़ित परिवारों की मदद के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है.

हादसे का कारण पता लगाया जा रहा है. मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. बताया जाता है कि हादसा उस वक्त हुआ, जब ट्रेन चिवेला और निजांडा कस्बे के बीच एक मोड़ से गुजर रही थी. मोड़ पर ट्रेन का बैलेंस बिगड़ गया और वह पटरी से उतर गई. हादसे की सूचना पाकर एक्टिव मोड में आई मैक्सिको की सरकारी एजेंसियों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य में जुट गए.

पटरी से उतरी इस ट्रेन के कई डिब्बे पहाड़ी से नीचे गिर गए. यात्रियों को रेस्क्यू करने में एजेंसियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

