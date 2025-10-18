ढाका एयरपोर्ट पर लगी भीषण, धू-धू कर जला कार्गो टर्मिनल, सभी उड़ानें रद्द

बांग्लादेश के ढाका स्थित हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों का संचालन स्थगित कर दिया. यह घटना दोपहर करीब 2:30 बजे हुई जब एयरपोर्ट के कार्गो विलेज, जहां दूसरे देशों से आए सामानों को रखा जाता है, उसमें आग लग गई.

कई बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एयरपोर्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मोहम्मद मसूदुल हसन मसूद ने दोपहर 3:45 बजे स्थिति की पुष्टि की और आश्वासन दिया कि आपातकालीन उपाय किए जा रहे हैं. इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के अनुसार, बांग्लादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, अग्निशमन सेवा और बांग्लादेश वायु सेना के दो फायर टेंडर्स के संयुक्त प्रयासों से आग पर काबू पाया गया.

हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिलहाल सभी लैंडिंग और टेकऑफ रोक दिए गए हैं और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं. आग लगने का कारण और इससे हुए नुकसान के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----