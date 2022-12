FIFA मैच में ईरान की हार के जश्न में युवक ने बजाया कार का हॉर्न, सुरक्षाबलों ने मार डाला!

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मंगलवार देर रात फुटबॉल मैच में अमेरिकी टीम ने ईरान को हरा दिया. ईरान के हारने का ईरानी लोगों ने ही जमकर जश्न मनाया. ईरान के कई शहरों में लोग सड़कों पर निकले और मैच की हार को सेलिब्रेट किया. यह सभी वह लोग थे, जो महसा अमीनी की मौत को लेकर लगातार अपना विरोध जता रहे हैं. इस जश्न के दौरान ही एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह गोली सुरक्षाबलों ने चलाई है, जो सीधा उसके सिर में लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, जश्न के दौरान जिस युवक की गोली मारकर हत्या की गई, उसका नाम मेहरान समक बताया जा रहा है. प्रदर्शन में शामिल एक्टिविस्टों का कहना है कि बंदर अंजाली इलाके में मेहरान ने ईरान की टीम की हार के जश्न में शामिल होते हुए अपनी कार का हॉर्न बजाया. इस बात पर सिक्योरिटी फोर्स भड़क गई और उसके सिर में गोली मार दी.

बीबीसी के अनुसार, सुरक्षाबलों की गोली का शिकार हुए मेहरान समक का अंतिम संस्कार बुधवार सुबह किया गया. इस दौरान काफी संख्या में लोग शामिल रहे और नारेबाजी भी की गई. दूसरी ओर, ईरानी सुरक्षाबल ने मेहरान की हत्या का आरोप सिरे से खारिज कर दिया है.

वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके पास कई ऐसी वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद हैं, जिनमें सुरक्षाबलों को बंदर अंजाली के दक्षिण इलाके में लोगों के ऊपर फायरिंग करते हुए और एक महिला की पिटाई करते हुए भी देखा जा सकता है. हालांकि आजतक किसी भी ऐसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

ईरानी फुटबॉल टीम का फीफा जाने पर हो रहा था विरोध

दरअसल, पिछले कई महीनों से ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की मौत को लेकर जमकर बवाल हो रहा है. ऐसे में ईरानी फुटबॉल टीम जब फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने कतर पहुंची थी तो भी प्रदर्शनकारियों ने इस बात का विरोध किया था.

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार फुटबॉल में ईरान टीम को भेजकर दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि ईरान में सबकुछ ठीक चल रहा है. इसी वजह से ईरान के काफी लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द उनकी ही टीम को हार का सामना करना पड़े और वह वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए.

मंगलवार देर रात जब अमेरिका और ईरान का मैच हुआ तो ईरानी टीम को हार का सामना करना पड़ा. जिसके बाद ईरान में प्रदर्शन का समर्थन करने वालों लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया.

Celebration in the Kurdish-Iranian city of #Kamyaran as the regime’s national team has lost to the US in the #WorldCup.



Tonight, all over Iran, people are celebrating. Our #IranRevolution is stronger. Iranians want this regime out.#MahsaAmini pic.twitter.com/vdgBn0h7cX