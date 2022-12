संसद में महिला MP को अचानक पीटने लगा विपक्षी दल का सांसद, हंगामे का Video वायरल

किसी भी देश की संसद में नेताओं को एक दूसरे से बहसबाजी करते हुए अक्सर देखा जाता है. लेकिन सदन में एक दूसरे पर थप्पड़ या लात चलाना वाकई हैरान कर देता है. ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला अफ्रीकी देश सेनेगल से सामने आया है, जहां संसद में एक सांसद ने सत्ताधारी महिला सांसद के साथ हाथापाई कर दी. गुस्से में महिला सांसद ने भी नेता पर कुर्सी फेंक दी. दोनों नेताओं की लड़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

आम सदन में जिस समय यह हंगामा हुआ, उस समय बजट सत्र चल रहा था. इसी दौरान सत्ताधारी पक्ष की सांसद एमी नादिये गनीबी और विपक्षी पक्ष के सांसद मस्साता साम्ब के बीच जोरदार बहस हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि मस्साता अपनी सीट से उठे और सीधा महिला सांसद पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए.

थप्पड़ खाने के बाद महिला सांसद भी भड़क गईं और उन्होंने विपक्षी दल के सांसद पर कुर्सी फेंक दी. इसी बीच काफी संख्या में सदन में मौजूद लोग बीच-बचाव के लिए आ गए और दोनों को शांत कराने की कोशिश की.

❗*Chaos in Senegal Parliament after MP Slaps Female Colleague*



The brawl began when opposition member Massata Samb walked over and slapped Amy Ndiaye Gniby - an MP of the ruling coalition - during a budget presentation, TV footage showed. pic.twitter.com/9Y074xSVTS