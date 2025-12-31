क्या है लेक-इफेक्ट बर्फबारी? न्यूयॉर्क में सर्दी की पुरानी वजह, फिर से बरपा रही है कहर

अमेरिका के अपस्टेट न्यूयॉर्क में जबरदस्त सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. बुधवार (31 दिसंबर) की सुबह सिरैक्यूज शहर तेज लेक-इफेक्ट का सामना कर रहा था. ऐसा स्नोस्टॉर्म जिससे पूरा शहर बर्फ की मोटी चादर में ढक गया.

लेक-इफेक्ट यानी भारी बर्फबारी दरअसल उस बड़े मौसम सिस्टम का हिस्सा है, जिसने अमेरिका के प्लेन्स और ग्रेट लेक्स इलाकों में बारिश, बर्फ और तेज हवाओं के साथ कहर बरपाया है. अब यही सिस्टम नॉर्थ-ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है जिससे वहां के कई इलाकों में हालात और बिगड़ने की आशंका है.

मौसम विभाग के मुताबिक इस बर्फबारी की वजह से सिरैक्यूज़ में यात्रा बुरी तरह प्रभावित हो सकती है और कई इलाकों में बिजली गुल होने का भी खतरा है. लोगों को गैर-जरूरी सफर से बचने की सलाह दी गई है. नेशनल वेदर सर्विस ने दो राज्यों में विंटर स्टॉर्म वॉर्निंग जारी की है. अनुमान है कि आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में करीब 2 फीट (लगभग 60 सेंटीमीटर) तक बर्फ गिर सकती है. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और आपात सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है.

लेक-इफेक्ट बर्फबारी क्या होती है?

लेक-इफेक्ट स्नो एक खास मौसम की घटना है जो तब होती है जब ठंडी, शुष्क हवा ग्रेट लेक्स जैसे बड़े इलाकों के तुलनात्मक रूप से गर्म पानी के ऊपर से गुजरती है. इस प्रक्रिया में हवा में नमी और ऊष्मा शामिल होती है, जिससे बादल बनते हैं और इन बादलों से बर्फ जमकर जमीन पर गिरती है, खासकर उस इलाके में जो हवा की दिशा के नीचे आता है.

ये फिनोमेना अपस्टेट न्यूयॉर्क, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और ओंटारियो जैसे क्षेत्रों में आम है क्योंकि ग्रेट लेक्स से उठने वाली नमी अक्सर तेज बर्फबारी की पतली-लेकिन भारी बर्फ की पट्टियां बनाती है. कभी-कभी ये इतनी घनी होती है कि वहां 2-3 इंच प्रति घंटे तक बर्फ गिर सकती है. लेक-इफेक्ट बर्फबारी का असर स्थानीय हवा की दिशा, तापमान और लेक के पानी की गर्मी पर निर्भर करता है.

