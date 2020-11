कमला हैरिस का ट्वीट- देश की आत्मा को वापस लाना लक्ष्य, करेंगे जोड़ने वाला काम

अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव खत्म हो गया है और जो बाइडेन की जीत का ऐलान कर दिया गया है. अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गईं कमला हैरिस ने सोमवार को ट्वीट कर अमेरिकी लोगों को नया विश्वास दिलाया. कमला ने लिखा कि जो बाइडेन और मेरे कैंपेन के सेंटर में अमेरिका की आत्मा को वापस लाना लक्ष्य था, जिसे हम पूरा करने का काम करेंगे.



कमला हैरिस ने अपने ट्वीट में लिखा कि जो बाइडेन ने जोड़ने वाले और परखे हुए व्यक्ति हैं. जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई तरह के अनुभवों का सामना किया है, उनके अनुभव से हमारे देश को मदद मिलेगी.

कमला ने आगे लिखा कि हमारे कैंपेन का मुख्य लक्ष्य एकता ही था. हमने इस देश की आत्मा को वापस लाने के लिए चुनाव लड़ा, जो बाइडेन ऐसे ही नेता हैं और एक ऐसे ही राष्ट्रपति साबित होंगे.

.@JoeBiden centered unity at the heart of our campaign. He pledged to fight to restore the soul of our nation and bring us together. That’s the kind of leader he is—and the kind of president he will be.