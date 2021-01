पहली अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनीं कमला हैरिस, भारत में 'फीमेल ओबामा' के शपथ के बाद जश्न

अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ले ली है. कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला हैं. उनकी जड़ें भारत और जमैका दोनों जगहों से जुड़ी हैं. कमला की मां भारत से अमेरिका गई थीं, जबकि उनके पिता जमैका के रहने वाले हैं.

तमिलनाडु के तिरुवरुवर के गांव थुलासेंद्रापुरम में कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन रहती थीं. श्यामला गोपालन मात्र 19 साल की उम्र में भारत से अमेरिका चली गई थीं. 55 साल की कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था. उनके शपथ के बाद तिरुवरुवर में जश्न का माहौल है. गांव वालों ने हैरिस की शपथ से पहले गांव के मंदिर में खास पूजा की. इसमें उनकी कामयाबी के लिए प्रार्थना हुई.

#WATCH I Tamil Nadu: Locals in Thulasendrapuram, the native village of US Vice President Kamala Harris' mother celebrated as she took oath of office. pic.twitter.com/xgL7NESyC8