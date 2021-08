पत्रकार ने पूछा- क्या आपको तालिबान पर भरोसा? राष्ट्रपति बाइडेन बोले- मुझे तो आप पर भी विश्वास नहीं

अफगानिस्तान (Afghanistan) से अमेरिकी सेना (American Army) के हटने के बाद वहां पर अब तालिबान का राज हो गया है. तालिबानियों द्वारा जल्द ही नई सरकार बनाई जाएगी. इस बीच अमेरिका (America) के फैसले को लेकर हर कोई उसकी आलोचना कर रहा है, राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हर किसी के निशाने पर हैं.



इस बीच जो बाइडेन (Joe Biden) से तालिबान को लेकर सवाल पूछा गया. पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आपको तालिबान पर विश्वास है. जिसपर जो बाइडेन ने कहा कि वह किसी पर विश्वास नहीं करते हैं.

#WATCH | "I don’t trust anybody, including you, I love you but there is not a lot of people I trust. Taliban has to make a fundamental decision," says US President Joe Biden on being asked --do you trust them (Taliban) now? pic.twitter.com/LDREjZm5Yn