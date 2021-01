बाइडेन ने नस्लभेद और राजनीतिक हिंसा पर किया प्रहार, बोले- मैं सभी अमेरिकियों का राष्ट्रपति

अमेरिका में 20 जनवरी से बाइडेन युग की शुरुआत हो गई है. जो बाइडेन ने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है. शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले संबोधन में जो बाइडेन ने नस्लभेद और राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए लोगों ने झूठ बोला, लेकिन हम न्याय के साथ रहे और हिंसा के खिलाफ रहे, इसलिए आज यहां खड़े हैं. हमें हिंसक राजनीति से लड़ना होगा.

जो बाइडेन ने कहा कि आज अमेरिका का दिन है, ये लोकतंत्र की जीत है. ये जश्न का समय है. आज नया इतिहास बन रहा है. अमेरिका की मिट्टी लोगों की भावनाओं का आदर करती आई है. हम इसे बनाए रखेंगे. हम मेहनत, लगन और पूरी ताकत के साथ देश के लिए काम करेंगे. हमें 400 साल की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूंं, मैं हर एक अमेरिकी का प्रेसिडेंट हूं.

आगे बाइडेन ने कहा कि अमेरिका कोरोना संकट से जूझ रहा है. पहले की सरकार की चूक के चलते लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन हम इस महामारी का डट का मुकाबला करेंगे और जो भी चुनौतियां आएंगी उसका समझदारी से समाधान निकालेंगे. बाइडेन ने कहा कि अर्थव्यवस्था की चुनौतियां का भी हमें सामना करना है. इसके लिए हम पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे.

