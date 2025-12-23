भारतीय मूल की पत्नी पर साधा निशाना तो भड़के जेडी वेंस, बोले- बकवास बंद करो

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी पत्नी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर धुर-दक्षिणपंथी राजनीतिक टिप्पणीकार निक फुएंटेस पर कड़ा हमला बोला है. हाल ही में एक लाइवस्ट्रीम में फुएंटेस ने उषा वेंस की भारतीय-अमेरिकी हिंदू बैकग्राउंड को निशाना बनाया. उन्होंने उषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए जेडी वेंस को 'रेस ट्रेटर' कहा यानी वो व्यक्ति जिसने अपनी नस्ल के साथ गद्दारी की है.

वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने आधिकारिक आवास पर ऑनलाइन पत्रिका UnHerd से बातचीत में वेंस ने फुएंटेस का नाम आते ही तीखी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने फुएंटेस के लिए गालीनुमा शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'मैं साफ कर देना चाहता हूं. जो कोई भी मेरी पत्नी पर हमला करता है, चाहे उसका नाम जेन साकी (पूर्व बाइडेन प्रशासन की प्रेस सेक्रेटरी) हो या निक फुएंटेस, वो अपनी बकवास अपने पास रखे. अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर यही मेरी आधिकारिक नीति है.'

फुएंटेस को न्यूयॉर्क स्थित एनजीओ 'Anti-Defamation League' ने 'श्वेत वर्चस्ववादी' बताया है. लाइवस्ट्रीम के दौरान फुएंटेस ने वेंस के लिए मोटा शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा था, 'अब ये सब एक मोटे रेस मिक्सर के पक्ष में हैं, जिसने एक Jeet (दक्षिण एशियाई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नस्लवादी अपशब्द) से शादी की है और अपने बेटे का नाम विवेक रखा है… और यही तुम्हारा आदमी है? तुम जिसे पसंद करते हो वो एक मोटा, समलैंगिक रेस ट्रेटर है जिसने जीट से शादी की है.'

पूर्व बाइडेन प्रशासन की प्रेस सेक्रेटरी को भी वेंस ने सुनाया

वेंस ने फुएंटेस के साथ-साथ पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव रहीं जेन साकी पर भी निशाना साधा. अक्टूबर में एक पॉडकास्ट में जेन साकी ने कहा था कि सेकंड लेडी (अमेरिकी उप-राष्ट्रपति की पत्नी को सेकंड लेडी कहा जाता है) को 'उनके पति से बचाया जाना चाहिए.'

उन्होंने कहा था, 'मैं हमेशा सोचती हूं कि उसकी पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा होगा… क्या आप ठीक हैं? आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको बचा लेंगे.'

उषा वेंस ने 2014 में जेडी वेंस से शादी की थी. वो एक पूर्व वकील हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के साथ-साथ तत्कालीन अमेरिकी अपील कोर्ट के जज ब्रेट कावानॉ के लिए भी क्लर्क के रूप में काम किया था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने. वेंस दंपती के तीन बच्चे हैं.

