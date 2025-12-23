scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारतीय मूल की पत्नी पर साधा निशाना तो भड़के जेडी वेंस, बोले- बकवास बंद करो

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दक्षिणपंथी राजनीतिक टिप्पणीकार निक फुएंटेस पर हमला बोला है. फुएंटेस ने जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने उषा की भारतीय-अमेरिकी हिंदू बैकग्राउंड को निशाना बनाया था और जेडी वेंस को 'रेस ट्रेटर' कहा था.

Advertisement
X
जेडी वेंस और उषा वेंस ने 2014 में शादी की थी (Photo: Reuters)
जेडी वेंस और उषा वेंस ने 2014 में शादी की थी (Photo: Reuters)

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी पत्नी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर धुर-दक्षिणपंथी राजनीतिक टिप्पणीकार निक फुएंटेस पर कड़ा हमला बोला है. हाल ही में एक लाइवस्ट्रीम में फुएंटेस ने उषा वेंस की भारतीय-अमेरिकी हिंदू बैकग्राउंड को निशाना बनाया. उन्होंने उषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए जेडी वेंस को 'रेस ट्रेटर' कहा यानी वो व्यक्ति जिसने अपनी नस्ल के साथ गद्दारी की है.

वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने आधिकारिक आवास पर ऑनलाइन पत्रिका UnHerd से बातचीत में वेंस ने फुएंटेस का नाम आते ही तीखी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने फुएंटेस के लिए गालीनुमा शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'मैं साफ कर देना चाहता हूं. जो कोई भी मेरी पत्नी पर हमला करता है, चाहे उसका नाम जेन साकी (पूर्व बाइडेन प्रशासन की प्रेस सेक्रेटरी) हो या निक फुएंटेस, वो अपनी बकवास अपने पास रखे. अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर यही मेरी आधिकारिक नीति है.'

सम्बंधित ख़बरें

JD Vance, Usha vance,
'पत्नी उषा और बच्चों को भारत भेजो', ट्रंप के उपराष्ट्रपति ने क्या कहा कि मचा हंगामा
Usha Vance
'3 बच्चों की मां...', वेडिंग रिंग के बिना देखे जाने पर जेडी वेंस की पत्नी उषा ने तोड़ी चुप्पी
Donald Trump
दक्षिण अफ्रीका से नाराज ट्रंप ने किया G20 समिट का बहिष्कार, बोले- अमेरिका से कोई नहीं जाएगा
एक पब्लिक गेदरिंग के दौरान एरिका किर्क और जेडी वेंस गले मिले
जेडी वेंस और एरिका किर्क ने इमोशनल होकर क्या बात की? लिप रीडर ने किया खुलासा
Trump ने बताई चीन राष्ट्रपति से मुलाकात की ‘डरावनी’ याद

फुएंटेस को न्यूयॉर्क स्थित एनजीओ 'Anti-Defamation League' ने 'श्वेत वर्चस्ववादी' बताया है. लाइवस्ट्रीम के दौरान फुएंटेस ने वेंस के लिए मोटा शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा था, 'अब ये सब एक मोटे रेस मिक्सर के पक्ष में हैं, जिसने एक Jeet (दक्षिण एशियाई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नस्लवादी अपशब्द) से शादी की है और अपने बेटे का नाम विवेक रखा है… और यही तुम्हारा आदमी है? तुम जिसे पसंद करते हो वो एक मोटा, समलैंगिक रेस ट्रेटर है जिसने जीट से शादी की है.'

Advertisement

पूर्व बाइडेन प्रशासन की प्रेस सेक्रेटरी को भी वेंस ने सुनाया

वेंस ने फुएंटेस के साथ-साथ पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव रहीं जेन साकी पर भी निशाना साधा. अक्टूबर में एक पॉडकास्ट में जेन साकी ने कहा था कि सेकंड लेडी (अमेरिकी उप-राष्ट्रपति की पत्नी को सेकंड लेडी कहा जाता है)  को 'उनके पति से बचाया जाना चाहिए.'

उन्होंने कहा था, 'मैं हमेशा सोचती हूं कि उसकी पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा होगा… क्या आप ठीक हैं? आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको बचा लेंगे.'

उषा वेंस ने 2014 में जेडी वेंस से शादी की थी. वो एक पूर्व वकील हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के साथ-साथ तत्कालीन अमेरिकी अपील कोर्ट के जज ब्रेट कावानॉ के लिए भी क्लर्क के रूप में काम किया था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने. वेंस दंपती के तीन बच्चे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement