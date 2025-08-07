'हम गाजा पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन...', बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी सरकार गाज़ा पट्टी पर पूरा नियंत्रण चाहती है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इज़रायल का इरादा गाज़ा को स्थायी रूप से अपने कब्जे में रखने का नहीं है.

नेतन्याहू ने कहा कि हम गाज़ा को स्थायी रूप से अपने पास रखना नहीं चाहते, हमारा उद्देश्य है वहां एक सुरक्षित घेरा (Security Perimeter) बनाना. उन्होंने यह भी जोड़ा कि गाज़ा पर नियंत्रण के बाद इज़रायल उसे सशस्त्र बलों को सौंपना चाहता है, जो गाज़ा को ठीक तरीके से चला सके और इज़रायल के लिए खतरा न बने. साथ ही उन्होंने कहा कि इससे गाजा के लोगों को भी एक बेहतर जीवन मिल सकेगा.

नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय आया है जब गाजा में लगातार सैन्य संघर्ष जारी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इज़रायल की रणनीति को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं.

बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं. गाजा के स्थानीय निवासी एक तरफ इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूख और कुपोषण ने उनकी जिंदगी को मौत से बदतर बना दिया है.



---- समाप्त ----