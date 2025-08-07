scorecardresearch
 

Feedback

'हम गाजा पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन...', बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू

नेतन्याहू ने कहा कि हम गाज़ा को स्थायी रूप से अपने पास रखना नहीं चाहते, हमारा उद्देश्य है वहां एक सुरक्षित घेरा (Security Perimeter) बनाना. उन्होंने यह भी जोड़ा कि गाज़ा पर नियंत्रण के बाद इज़रायल उसे सशस्त्र बलों को सौंपना चाहता है, जो गाज़ा को ठीक तरीके से चला सके.

Advertisement
X
नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार गाज़ा पर पूरा नियंत्रण चाहती है (Photo: AP)
नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार गाज़ा पर पूरा नियंत्रण चाहती है (Photo: AP)

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी सरकार गाज़ा पट्टी पर पूरा नियंत्रण चाहती है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इज़रायल का इरादा गाज़ा को स्थायी रूप से अपने कब्जे में रखने का नहीं है.

नेतन्याहू ने कहा कि हम गाज़ा को स्थायी रूप से अपने पास रखना नहीं चाहते, हमारा उद्देश्य है वहां एक सुरक्षित घेरा (Security Perimeter) बनाना. उन्होंने यह भी जोड़ा कि गाज़ा पर नियंत्रण के बाद इज़रायल उसे सशस्त्र बलों को सौंपना चाहता है, जो गाज़ा को ठीक तरीके से चला सके और इज़रायल के लिए खतरा न बने. साथ ही उन्होंने कहा कि इससे गाजा के लोगों को भी एक बेहतर जीवन मिल सकेगा.

नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय आया है जब गाजा में लगातार सैन्य संघर्ष जारी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इज़रायल की रणनीति को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Benjamin Netanyahu, Eyal Zamir
'युद्ध के बीच मेरे खिलाफ...', इजरायली PM नेतन्याहू और IDF चीफ की जोरदार बहस! क्या है वजह? 
क्या है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गाजा प्लान (Photo: Reuters)
नेतन्याहू का गाजा पर पूर्ण कब्जे का आदेश, हथियारों को लेकर अधर में लटका सीजफायर 
palestine country hood debate
क्या Palestine बनेगा नया देश? जानें… 
फिलिस्तीन बनेगा नया देश? यूरोप का समर्थन, अमेरिका-इजरायल विरोध में
क्या फिलिस्तीन बनेगा नया देश? कितना बड़ा होगा, आबादी होगी कितनी 
Trump rejects Netanyahu's claim on Gaza situation
गाजा में भुखमरी को लेकर ट्रंप ने खारिज किया नेतन्याहू का दावा, कहा- इसे झुठला नहीं सकते 

बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं. गाजा के स्थानीय निवासी एक तरफ इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूख और कुपोषण ने उनकी जिंदगी को मौत से बदतर बना दिया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement