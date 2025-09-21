scorecardresearch
 

Feedback

गाजा में फिलिस्तीनियों की मौतों का आंकड़ा 65 हजार पार, इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन और एयरस्ट्राइक तेज किए

इजरायल ने गाजा सिटी और दक्षिणी इलाकों में जमीनी अभियान और एयरस्ट्राइक बढ़ा दिए हैं. वहीं, हमास का दावा है कि अब भी लगभग 9 लाख लोग गाजा सिटी में फंसे हुए हैं. विस्थापित लोगों के साथ ही इजरायली बंधक भी हैं, जिनकी तस्वीरों के साथ हमास ने एक "फेयरवेल" पोस्टर जारी किया है.

Advertisement
X
गाजा सिटी में इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन और एयरस्ट्राइक तेज कर दिए हैं. (Photo- fotofind)
गाजा सिटी में इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन और एयरस्ट्राइक तेज कर दिए हैं. (Photo- fotofind)

गाजा पट्टी में जारी संघर्ष का असर लगातार गहराता जा रहा है. गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए हमास और इज़रायल के बीच युद्ध में अब तक 65,208 फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 1,66,271 लोग घायल हो चुके हैं.

पिछले 24 घंटे भी बेहद खौफनाक साबित हुए. इजरायली हमलों में 34 लोगों की मौत हुई और 200 लोग घायल हुए. इनमें से चार लोग उस समय मारे गए जब वे राहत सामग्री लेने के लिए कतार में खड़े थे. अधिकारियों ने यह भी बताया कि बीते दिन भूख और कुपोषण से दो और लोगों की मौत हुई.

यह भी पढ़ें: ट्रंप प्रशासन ने इजरायल को 6.4 अरब डॉलर के हथियार बेचने का प्रस्ताव रखा, गाजा पर हमले तेज

सम्बंधित ख़बरें

Destruction in Gaza by Israel, rapid attacks on Hamas positions.
इजरायल ने गाजा में ढहाईं इमारतें, नेतन्याहू बोले- हमास खत्म होने तक हमले रहेंगे जारी 
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif embrace each other on the day they sign a defence agreement, in Riyadh. (Reuters)
सऊदी अरब को अपनी एटमी ताकत देगा पाकिस्तान, रक्षा मंत्री बोले- हमारे पास जो भी है, हम उन्हें देंगे! 
Israel Attacked Gaza
ट्रंप प्रशासन ने इजरायल को 6.4 अरब डॉलर के हथियार बेचने का प्रस्ताव रखा, गाजा पर हमले तेज 
Israels major gamble in the Middle East, fierce battle in Gaza.
मिडिल ईस्ट में जंग की तैयारी, इजराइल का 57 मुस्लिम देशों को तोड़ने का प्लान 
Duniya Aaj Tak
इजरायल पर क्यों बरसे स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज? देखें दुनिया आजतक 

अमेरिका और इजरायल समर्थित गाजा ह्युमनटेरियन फाउंडेशन (GHF) 27 मई से गाज़ा में राहत सामग्री बांट रही है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि अब तक 2,518 लोग मदद लेने के दौरान मारे जा चुके हैं और 18,449 घायल हुए हैं.

खान यूनिस और रफाह जैसे दक्षिणी इलाकों में भी ग्राउंड ऑपरेशन

Advertisement

इजरायल डिफेंस फ़ोर्स (IDF) ने शनिवार को कहा कि गाजा सिटी में जमीनी अभियान को और बढ़ाया गया है. सेना ने दावा किया कि इस दौरान हमास के कई ढांचों को नष्ट किया गया. IDF के मुताबिक, खान यूनिस और रफाह जैसे दक्षिणी इलाकों में भी अभियान जारी है. इजरायली सेना की तरफ से पिछले 24 घंटे में करीब 100 जगहों पर एयरस्ट्राइक की गईं और कई हमास लड़ाकों को मार गिराने जा का दावा किया गया.

गाजा में हमले का इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो

इजरायली सेना ने शनिवार को एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें गाजा सिटी में उनका अभियान दिखाया गया है. पिछले हफ्ते से इजरायल ने गाजा सिटी की ऊंची इमारतों को गिराने का अभियान और तेज कर दिया है. सेना का अनुमान है कि पिछले दो हफ्तों में 20 टावर ब्लॉक्स ढहा दिए गए हैं. इजरायली मीडिया के मुताबिक, सितंबर की शुरुआत से अब तक पांच लाख से ज्यादा लोग गाज़ा सिटी छोड़ चुके हैं.

यह भी पढ़ें: इजरायल ने गाजा में ढहाईं इमारतें, नेतन्याहू बोले- हमास खत्म होने तक हमले रहेंगे जारी

तीन लाख लोगों ने छोड़ा गाजा सिटी

हालांकि, हमास ने इस दावे को खारिज किया है. उसका कहना है कि सिर्फ़ तीन लाख से कम लोग गाजा सिटी से निकले हैं और अब भी लगभग 9 लाख लोग वहीं फंसे हैं. हमास ने यह भी कहा कि इन लोगों में इजरायली बंधक भी शामिल हैं, जो इजरायल के हमलों से खतरे में हैं. हमास की तरफ से एक इजरायली बंधंकों का एक "फेयरवेल" पोस्टर भी जारी किया है.

Advertisement

हमास का यह भी अनुमान है कि 11 अगस्त से अब तक इजरायल की कार्रवाई में 1,800 से ज्यादा मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से ध्वस्त हो चुके हैं. इसके अलावा 13,000 से अधिक टेंट, जिनमें विस्थापित परिवार रहते थे, भी तबाह कर दिए गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement