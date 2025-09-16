हूती-नियंत्रित होदेइदाह पोर्ट पर इजरायल की बमबारी, ईलात एयरपोर्ट हमले का दिया जवाब

इजरायल ने मंगलवार को यमन में हूती-नियंत्रित होदेइदाह पोर्ट पर हमला किया. इजरायली सेना (IDF) ने कहा कि इस पोर्ट का इस्तेमाल करके ईरानी हूती विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति कर रहा था. IDF ने अपने बयान में कहा, 'यह हमला हूती आतंकवादी शासन द्वारा बार-बार इजरायल पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया. हूती विद्रोही अपने नियंत्रण वाले यमन के इलाकों से इजरायल की ओर यूएवी और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के जरिए हमला कर रहे हैं.'

हूतियों से संबद्ध अल मसीरा टीवी (Al Masirah TV) ने कहा कि इजरायल ने होदेइदाह पोर्ट पर 12 हमले किए. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पोर्ट पर मौजूद दो सूत्रों के हवाले से बताया कि इजरायल ने तीन डेक को निशाना बनाया, जिन्हें पहले के हमलों के बाद हाल ही में संचालन के लिए खोला गया था. इलाके के निवासियों ने रॉयटर्स को बताया कि इजरायली हमला लगभग 10 मिनट तक चला. यह हमला अरबी प्रवक्ता कर्नल अविचाय अद्राई द्वारा नागरिकों को क्षेत्र खाली करने की चेतावनी देने के कुछ ही देर बाद हुआ.

कर्नल अद्राई ने पोर्ट पर लंगर डाले जहाजों को खाली करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि जो भी वहां रहेगा वह अपनी जान को खतरे में डालेगा. इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने हमले पर टिप्पणी करते हुए बताया कि उनका उद्देश्य 'हूती आतंकवादी संगठन पर समुद्री और हवाई नाकेबंदी जारी रखना सुनिश्चित करना है'.

इजरायल ने ईलात एयरपोर्ट हमले का दिया जवाब

ये हमले सितंबर की शुरुआत में हूतियों के नियंत्रण वाले यमन की राजधानी सना पर आईडीएफ के हमलों की श्रृंखला के बाद हुए हैं, जिसमें हूती सेना के शिविरों, हूती प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर और फ्यूल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाया गया था. इजरायल का नया सैन्य अभियान उस अभियान का हिस्सा है जो हाल ही में ईलात के रेमन हवाई अड्डे पर हुए हूती हमलों को रोकने पर केंद्रित है, जिसके कारण शहर के हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था.

