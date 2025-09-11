scorecardresearch
 

'हमने 5 गुना बड़े इंडिया को...', भारत का नाम लेकर इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों को भड़का रहा PAK का रक्षा मंत्री

कतर में दोहा के दफ्तर पर हुए इजरायली हमले के बाद हमदर्दी जताते हुए भी पाकिस्तान पॉलिटिक्स खेल गया. पाकिस्तान ने इस पूरे घटनाक्रम में भारत का जिक्र कर दिया और अपनी शेखी बघारते हुए खाड़ी के मुस्लिम देशों को बरगलाने लगा.

ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इजरायल मुस्लिम दुनिया को निपटाना चाहता है. (Photo: ITG)
ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इजरायल मुस्लिम दुनिया को निपटाना चाहता है. (Photo: ITG)

खाड़ी के मुस्लिम देश कतर की राजधानी दोहा में आतंकी संगठन हमास के दफ्तर पर इजरायली हमले की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई पड़ रही है. पाकिस्तान ने इस हमले के बहाने अब खाड़ी के मुस्लिम देशों को भारत का नाम लेकर भड़का रहा है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के झूठ का चूरन गल्फ देशों के सामने परोसा. 

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पाकिस्तान की धुलाई को छिपाते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक आर्थिक रूप से कमजोर मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी सेना के साथ पांच गुना बड़े भारत से टकरा गया और उसे सबक सिखाया.

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम देशों के लिए अब समय है कि वे दुष्ट देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हों. इजरायल का एजेंडा मुस्लिम दुनिया को पूरी तरह से निपटाने और उनकी जो भी आर्थिक ताकत है उसे बेअसर करने का है.

इजरायल ने 9 सितंबर 2025 को कतर की राजधानी दोहा में हमास के दफ्तरों पर क्रूज मिसाइलों से हवाई हमला किया था. माना जाता है कि 2100 किलोमीटर दूर से किए गए इस इजरायली हमले में हमास के पांच सदस्य, जिसमें शीर्ष वार्ताकार खलील अल-हय्या का बेटा शामिल था और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए.

दोहा के कटारा और वेस्ट बे लैगून इलाकों में बमबारी से इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं. कतर ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और अपनी संप्रभुता पर हमला बताया. 

पीएम मोदी ने इस हमले के बाद कतर के अमीर से फोन पर बात की थी और इस हमले पर चिंता जताई थी. 

कतर पर हुए इस हमले के बाद पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा करने में कूटनीतिक शिष्टाचार की भी धज्जियां उडा दी. 

पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "मुस्लिम देशों के लिए अब समय है कि वे इजरायल जैसे एक दुष्ट देश के खिलाफ एकजुट हों. इसका एजेंडा मुस्लिम दुनिया को पूरी तरह से निपटाने और उनकी जो भी आर्थिक ताकत है उसे खत्म करने का है."

खाड़ी के मुस्लिम देशों की विदेश नीति को प्रभावित करने के मकसद से किए गए इस ट्वीट में रक्षा मंत्री ने आगे लिखा है कि यह सोचना कि इजरायल के प्रति नरम रुख अपनाने से वे सुरक्षित रहेंगे मूर्खता है. गौरतलब है कि गल्फ के कुछ देश जैसे UAE, सऊदी अरब और ओमान इजरायल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं. आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह पिट चुका पाकिस्तान इन देशों को नसीहत देते हुए इजरायल से दुश्मनी करने के लिए उकसा रहा है और इसके लिए भारत का हवाला दे रहा है.

ख्वाजा आसिफ ने आगे लिखा है कि, "पाकिस्तान एक आर्थिक रूप से कमजोर राज्य होने के बावजूद दृढ़ सरकार और अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर पेशेवर सशस्त्र बलों के साथ, पांच गुना बड़े भारत का सामना किया और उसे सबक सिखाया."

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने लिखा है कि, "कोई भी आपके लिए सुरक्षा की गारंटी नहीं देता. बाहरी मदद मायने रखती है, लेकिन अजेय होने की भावना भीतर से आती है." 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इजरायली हमले पर भड़काऊ पूर्ण  पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है, "...इस कठिन समय में हमारी गहरी संवेदनाएं और एकजुटता अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी, कतर के शाही परिवार और कतर की जनता के साथ हैं. इज़रायल द्वारा किया गया यह आक्रामक कृत्य पूरी तरह से अनुचित है, कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन है और यह एक बेहद खतरनाक उकसावे की कार्रवाई है जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है.

शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान, इजरायल के इस आक्रामक रवैये के खिलाफ कतर और फ़िलिस्तीन की जनता के साथ पूरी दृढ़ता से खड़ा है.
 

